В центре Кракова вооруженный террорист застрелил шестерых прохожих, у него дома нашли еще три трупа: все подробности

В субботу 7 ноября днем на Главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. В результате инцидента шестеро человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

Полиция задержала стрелка, им оказался 25-летний гражданин Польши. Позже в багажнике его автомобиля нашли целый арсенал оружия, а в его доме обнаружили еще троих погибших – двух женщин и мужчину.

Что произошло

Стрельба произошла около 15:00 возле Рыночной площади Кракова. Неизвестный мужчина въехал на рыночную площадь на автомобиле и начал стрелять по прохожим. Сначала сообщали о пяти погибших и более 10 раненых, среди которых полицейские. Позже стало известно, что число жертв возросло до шести. Сейчас полиция арестовала злоумышленника, его доставляют в больницу.

Позже в доме стрелка полиция обнаружила еще три тела – двух женщин и мужчину, сообщило издание Onet. Есть признаки того, что это ближайшие родственники.

На месте инцидента продолжалась полицейская операция

Возле костела Святой Марии работали полиция, пожарные и службы скорой медицинской помощи. Кроме того, на место происшествия приземлился вертолет скорой помощи.

"На Главной Рыночной площади Кракова продолжается полицейская операция. Около 15:00 мужчина, въехавший на рыночную площадь на автомобиле, начал стрелять по случайным людям. Злоумышленника арестовали. Люди получили ранения, в том числе полицейские", – сообщила малопольская полиция.

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В пожарной службе Малопольского воеводства уточнили, что злоумышленник двигался на автомобиле со стороны улицы Славковской.

Мотив стрельбы пока неизвестен.

"В результате инцидента на Главной Рыночной площади погибли пятеро человек, более десятка получили ранения", – сообщила малопольская полиция.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский направляется на место происшествия, отметила пресс-секретарь министерства.

Службы обратились к жителям города и туристам с просьбой не приходить на Рыночную площадь, а всех, кто оказался в этом районе, попросили переместиться в безопасное место.

Обстоятельства стрельбы и мотив выясняют правоохранители. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что получает информацию о происшествии от министра внутренних дел.

"Я получаю информацию от министра внутренних дел о ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция выясняет мотивы и все обстоятельства нападения", – написал премьер-министр Польши.

Позже в полиции Польши отметили, что стрелком оказался 25-летний гражданин Польши. Сообщников у него не было, стрельбу он устроил самостоятельно,.

"Краковским стрелком оказался 25-летний гражданин Польши. Стрельбу он устроил самостоятельно и сообщников не имел, – заявили в полиции.

Таким образом в полиции опровергли заявления о том, что нападавших могло быть двое и что один из полицейских мог погибнуть.

Граждане Украины в результате теракта в Кракове не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины изданию Укринформ.

Начальник польской полиции Марек Боронь заявил, что среди шести погибших во время стрельбы в Кракове был один гражданин Великобритании и две польские женщины, сообщило польское издание Onet.

В связи с трагическими событиями 8 и 9 ноября объявлены днями национального траура в Польше.

В автомобиле стрелка нашли много оружия

В полиции Малопольского воеводства сообщили, что у краковского стрелка в автомобиле нашли целый арсенал. Является ли злоумышленник действующим военнослужащим польской армии – пока неизвестно.

Стрелок был одет в военную форму и вооружен винтовкой, вероятно AR-15.

Навроцкий отреагировал на стрельбу

Президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети Х отреагировал на теракт в Кракове. В публикации он отметил, что глубоко обеспокоен произошедшим и подчеркнул, что безопасность поляков – в приоритете. Он добавил, что остается на связи с соответствующими службами и ожидает полного объяснения обстоятельств произошедшего.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о трагических событиях в центре Кракова. Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Я остаюсь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного объяснения обстоятельств этих трагических событий. Глава Бюро национальной безопасности направляется в Краков. Безопасность поляков – абсолютный приоритет!" – написал Навроцкий.

Зеленский отреагировал на события в Кракове

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким жертв стрельбы в Кракове, подчеркнув, что нападавшему нет оправдания. Он выразил надежду, что наказание для злоумышленника будет суровым. Об этом глава государства написал в посте на польском языке в соцсети Х. Он пожелал сил и скорейшего выздоровления жертвам и всем, кто пострадал от этой трагедии, добавив, что Украина солидарна с Польшей и польским народом.

"Шокирующее преступление в Кракове. От имени украинского народа и лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв. Нападавшему нет оправдания, и мы надеемся, что наказание будет суровым. Желаем сил и скорейшего выздоровления жертвам и всем, кто пострадал от этой трагедии. Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность!" – написал Зеленский на польском языке.

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