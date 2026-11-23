В Германии 19 человек отравились угарным газом во время богослужения в церкви: что стало причиной

В церкви в немецкой федеральной земле Бавария 19 человек отравились угарным газом во время богослужения. Среди пострадавших четверо получили тяжелые травмы. Причиной утечки газа могла стать неисправная система отопления.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на информацию спасательной службы. По данным агентства dpa, представитель диспетчерской службы подтвердил, что среди 19 пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. AFP также сообщает, что всех пострадавших доставили в больницы.

Масштабная операция

Инцидент произошел в общине Бад-Грененбах, где проживает около 6 тысяч человек. На место прибыли спасатели, пожарные и полиция. Причину чрезвычайной ситуации правоохранители на тот момент еще устанавливали.

Местная газета Allgäuer Zeitung сообщила о возможной утечке газа в часовне замка на территории комплекса Рингайзенхаус. Там богослужение проводило Священническое братство святого Петра.

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Что известно о происшествии

По информации издания, во время службы некоторым посетителям внезапно стало плохо, и они начали падать. После этого богослужение прервали и вызвали экстренные службы.

Среди пострадавших были посетители богослужения в часовне. Все 19 человек нуждались в медицинской помощи и были госпитализированы.

Бад-Грененбах расположен в Баварии, неподалеку от границы с федеральной землей Баден-Вюртемберг. На момент появления первых сообщений дополнительных подробностей о состоянии пострадавших и обстоятельствах утечки газа не было.

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

Утечка газа в Бад-Грененбахе. Источник: Franz Kustermann / Nikolas Schäfer Von Allgäuer Zeitung Развернуть

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