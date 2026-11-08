Во Франции готовятся к вероятному штурму Елисейского дворца: The Telegraph узнало, что ждет Макрона

Французские спецслужбы и полиция готовятся к возможному масштабному восстанию, которое может сопровождаться штурмом Елисейского дворца, диверсиями и кибератаками. Для президента страны Эммануэля Макрона предусмотрели секретный бункер в пригороде Парижа, куда он сможет эвакуироваться в случае нападения протестующих.

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на книгу La Nouvelle Armée des Ombres ("Новая армия теней"). Ее авторы, журналисты-расследователи Пьер Гастино, Антуан Изамбар и Франк Рено, описали подготовку французских властей к возможным сценариям политической нестабильности.

Подготовку планов эвакуации президента частично вызвали события 2018 года, когда во время протестов "желтых жилетов" Макрон подвергся нападению разъяренных демонстрантов в Ле-Пюи-ан-Веле. По словам одного из авторов книги, тогда французское правительство "дрожало".

После этого власти начали разрабатывать сценарии эвакуации президента и учитывать опыт беспорядков февраля 1934 года, которые привели к падению французского правительства.

Франция готовится к возможному восстанию

По данным авторов, французские чиновники опасаются, что победа Марин Ле Пен на президентских выборах может спровоцировать новую волну уличных протестов. Радикальные левые активисты, молодежь из пригородов и сельские боевики могут отказаться признавать результаты голосования.

В то же время победа кандидата ультралевых сил Жан-Люка Меланшона, который, согласно актуальным опросам, может выйти во второй тур президентских выборов, способна вызвать "пассивное сопротивление" в полиции.

Глава полиции Парижа Патрис Фор неоднократно проводил встречи для подготовки к возможному восстанию. Французская внешняя разведка моделировала сценарии вмешательства в выборы, а столичная полиция отрабатывала возможность работать целый день без зашифрованных смартфонов в случае масштабной кибератаки.

Один из высокопоставленных сотрудников разведки еще в апреле предупреждал о приближении Франции к масштабному восстанию. Среди причин он называл рост цен на топливо и недовольство, которое копится со времен протестов "желтых жилетов".

В то же время спецслужбы недооценили масштабы демонстраций 17 октября: они прогнозировали от 60 до 150 тысяч участников, тогда как на улицы вышли более 500 тысяч человек.

Сценарии защиты парламента

Французский спецназ также изучал возможность привлечения военных для защиты парламента в случае вооруженного восстания. О соответствующих планах рассказал бывший офицер 13-го парашютно-драгунского полка. Однако один из бывших командиров спецназа предостерег от размещения военных на улицах Франции. По его мнению, власти могут начать злоупотреблять такой возможностью.

Угрозы выходят за пределы страны

По информации авторов, в прошлом году Frontex, французские и бельгийские спецслужбы провели учения, во время которых моделировали гибридный кризис. Сценарий предусматривал сочетание деятельности российского теневого флота с вымышленной ядерной аварией в Алжире.

В рамках учений скоординированные удары вызвали массовый отток в Европу мигрантов, подвергшихся радиационному облучению. Сценарий также включал кибератаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания и Франция впервые провели совместные ядерные учения. Они состоялись на фоне обострения отношений с Россией и усиления угроз с ее стороны