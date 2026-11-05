Хуберт Айвангер.

В берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. Фото

В Берлине (Германия) в гостиничном номере нашли мертвым министра экономики Баварии Хуберта Айвангера. Накануне он отменил интервью из-за плохого самочувствия и перестал выходить на связь.

Об этом сообщает Tagesspiegel. Полиция расследует обстоятельства смерти политика.

Что известно

Как отмечается, 55-летнего Хуберта Айвангера, лидера партии "Свободные избиратели" и заместителя премьер-министра Баварии, нашли мертвым в номере берлинского отеля Neuer Fritz. По предварительной версии местных властей, политик мог умереть по естественным причинам.

Однако правоохранители начали расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти и исключить возможность насильственной смерти.

Полиция расследует обстоятел... Источник: Tagesspiegel Развернуть

Накануне Айвангер должен был дать интервью утром 4 ноября, однако отменил встречу из-за плохого самочувствия. Вместо него на мероприятие пришел однопартиец, министр цифровых вопросов Баварии Фабиан Меринг.

Сам Айвангер остался в отеле в районе Фридрихштрассе. По информации партийных источников, он страдал гастроэнтеритом.

Позже политик перестал отвечать на звонки. Когда сотрудники проверили его номер, они обнаружили тело. Около 22:30 по местному времени в отель прибыла группа по расследованию убийств Управления государственной уголовной полиции Берлина.

Полиция расследует обстоятел... Источник: Tagesspiegel Развернуть

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