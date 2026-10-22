Суд обязал Трампа явиться на допрос по делу о клевете против СМИ: все подробности

Президент США должен дать показания по делу против британской телерадиокомпании BBC до 11 декабря. Дональд Трамп требует от СМИ $10 млрд компенсации, обвиняя его в клевете из-за документального фильма о событиях 6 января 2021 года.

Решение вынесла в четверг, 22 октября, федеральная судья США Энжолик Летт. Как сообщает AP News, адвокаты BBC заявили, что Трамп затягивает участие в допросе. Представитель британской телекомпании Чарльз Тобин отметил, что до завершения периода сбора доказательств осталось два месяца, но сторона защиты до сих пор не смогла допросить истца.

Перенос допроса

По словам адвоката BBC, стороны предварительно согласовали дату допроса – 16 октября. Однако Трамп отменил встречу, сославшись на "вопросы национальной важности". Тобин заявил, что в тот день президент США на самом деле участвовал в предвыборных мероприятиях в штате Джорджия.

"Он занимался партийной политикой и поставил ее выше участия в допросе", – сказал адвокат.

Судья Летт обязала Трампа пройти допрос до 11 декабря. Если он этого не сделает, ему могут назначить санкции, вплоть до отклонения иска. Исключение возможно, если срок сбора доказательств продлят после 18 декабря.

Суть претензий

Трамп подал иск против BBC в декабре 2025 года. Он обвинил британскую телерадиокомпанию в клевете, а также в недобросовестной торговле и вводящих в заблуждение деловых практиках из-за документального фильма "Трамп: Второй шанс".

В центре дела – монтаж речи, которую Трамп произнес перед своими сторонниками 6 января 2021 года, незадолго до штурма Капитолия США. BBC признала, что создатели документального фильма объединили цитаты из разных частей выступления. Из-за такого монтажа могло сложиться впечатление, будто Трамп напрямую призывал к насилию.

Британская телерадиокомпания извинилась за монтаж. После этого глава BBC и ее главный редактор новостей подали в отставку. При этом телерадиокомпания отвергает обвинения Трампа в клевете.

Сроки рассмотрения

Сбор доказательств по делу, в ходе которого адвокаты обеих сторон обмениваются документами и другими материалами, должен завершиться 18 декабря. Юристы BBC настаивают, что допрос Трампа нужно провести до этой даты.

Судья подчеркнула, что менять график судебного разбирательства может только судья, которому поручили рассматривать дело. Сторона защиты заявила, что готова рассмотреть более позднюю дату допроса, если одновременно перенесут и сроки судебного разбирательства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп хочет наказать своих оппонентов за то, что они расследовали штурм Капитолия, который сторонники Республиканской партии совершили 6 января 2021 года в попытке отменить результаты выборов.

Причастных к расследованию экс-чиновников он назвал "коррумпированными мерзавцами".