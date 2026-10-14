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США президента Трампа стали на сторону врага
Президент США Дональд Трамп.
Источник: Getty
Соединенные Штаты Америки президента Трампа стали на сторону врага.
Теперь – выводы. Каждая страна мира должна запомнить: полагаться на США, полагаться на подписанные документы (такие как Будапештский меморандум) – бессмысленно.
Далее текст на языке оригинала.
Вашингтон не поважатиме підписані договори. Вашингтон не дотримає слова. Вашингтон зрадить прямо в розпал війни. За $100 вигоди.
– США скасували фінансову підтримку України, яка була в середньому $50 млрд / рік.
– США скасували гуманітарну підтримку України, яка здійснювалась через USAID на десятки мільярдів.
– США почали знімати санкції з Росії, допомагаючи Путіну більше заробляти.
– США в Європі вкладають гроші в перемогу проросійських політиків та партій, які прагнуть поразки України.
– США розбудовують політичне та економічне партнерство з Росією, винагороджуючи вбивство цивільних в Україні.
– США також винагороджують спецслужби Росії. Поки Росія підриває країни Заходу, російські олігархи оплачують весілля в родині Трампа.
– США постійно тиснуть на Україну, погрожують і вимагають капітулювати у війні з Росією.
– США погрожують припинити навіть продаж зброї для України. Тобто Трамп готовий пожертвувати американським ВПК, щоб догодити Путіну.
– США погрожують припинити останній вид допомоги, який лишився з боку Штатів – обмін розвідувальними даними з Україною.
Сполучені Штати Америки встали на бік ворога. Сполучені Штати Америки зрадили Захід та всіх своїх колишніх друзів та партнерів в Європі і Світі.
Трамп зруйнував фундамент світового впливу США. Трамп зруйнував повагу до США. Трамп знецінив силу слова США. Прапор США більше не прапор свободи. Прапор США здерли та кинули в багно під Білим домом.
Заходу потрібний новий лідер.
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