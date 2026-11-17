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Шеньчжэнь-2026, или Деградация человечества
Си Цзиньпинь и Владимир Пути...
Источник: Getty
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Разумеется, дело – не в городе, где ожидается встреча руководителей США, КНР и РФ, то есть не в Шеньчжэне.
Далее текст на языке оригинала.
"Коні не винні", як сказав класик.
Нагадаю, до речі, про Шеньчжень.
Менш ніж півстоліття тому – там ще було невеличке китайське селище, а зараз у ньому вже мешкають близько 20 мільйонів.
Минулоріч він обігнав Шанхай та Пекін, ставши провідним промисловим центром Китаю з небачуваними в світі темпами зростання ВВП.
У мегаполісі виробляється десь 60-70 відсотків дронів у світі, а перехоплювачі для них там вже масово друкують на 3D-принтері!!!
Доля ж побутової техніки – ноутбуки, планшети, айфони, смартфони, ігрові приставки тощо – складає в Шеньчженя, за різними оцінками, приблизно 70-90 відсотків (у залежності від року) СВІТОВОГО виробництва.
Тож місто – супер. І воно дійсно аж ніяк не винне в тому, що з нього, чудового, роблять так звану "нову Ялту".
Але ж:
говнясте пуйло замість Сталіна (хоча теж, звісно, "кровосіся", якщо згадати лексику відомого геолога-філолога),
Й*бнутий замість Рузвельта
й [бінго!] Головний китаєць замість Черчилля –
якщо це не деградація, то що тоді деградація???
Парадокс полягає в тому, що азійську наддержаву, якою є КНР, географічно пов’язує з Цивілізацією – тобто Європою-Америкою – саме війна напівкитайської Росії з напівєвропейською Україною.
І тому вона, користуючись ситуацією, але ж зовсім не бажанням припинити цю війну, пхнеться, як свинюка за іншою свинюкою, до Цивілізаційного корита, доки завідувач цього корита – Й*бнутий…
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