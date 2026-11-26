Самоподжог в Варшаве совершил украинец: в посольстве сообщили о его состоянии
Место самоподжога в Варшаве.
Источник: Fakt
Акт самосожжения в центре Варшавы вечером 25 сентября совершил гражданин Украины. По состоянию на 26-е число пострадавший продолжал лечение; его состояние оценивали как критическое.
Посольство Украины в Республике Польша подтвердило инцидент. Дипломаты получили соответствующую официальную информацию от польской полиции, сообщается на Facebook-странице дипучреждения.
Что известно о состоянии украинца
"Ему безотлагательно оказали медицинскую помощь. Сейчас (по состоянию на четверг. – Ред.) он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами", – рассказала пресс-служба.
Консулы посольства поддерживают связь с родными мужчины и держат дело на особом контроле.
"Польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины", – заявили дипломаты.
По данным СМИ, пострадавшему 22 года, и он учится в Варшавском политехническом университете. Мужчина по имени Эдвард якобы требовал одинакового отношения как к полякам, так и к украинцам. Официальные источники пока не раскрывают подобных подробностей.
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Источник: скриншот Facebook Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
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Что произошло в Варшаве
Мужчина поджег себя в центре польской столицы – между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры. Некоторые медиа утверждали, что у гражданина был с собой транспарант, на котором, вероятно, были написаны требования относительно отношения к украинцам в Польше.
Свидетелями инцидента стали сотрудники Службы государственной охраны РП. Очевидцы потушили горящего человека с помощью огнетушителей и вызвали скорую помощь и полицию.
Сообщалось, что медики доставили мужчину в Военно-медицинский институт, а его травмы угрожают жизни.
Осторожно, кадры 18+!
Как писал OBOZ.UA, 7 июня в Стрыйском районе Львовской области 51-летний мужчина после ссоры с тещей поджег хозяйственную постройку во дворе ее дома, а затем и себя. С тяжелыми ожогами его отвезли в больницу, но спасти мужчину не удалось.
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