Самоподжог в Варшаве совершил украинец: в посольстве сообщили о его состоянии

Акт самосожжения в центре Варшавы вечером 25 сентября совершил гражданин Украины. По состоянию на 26-е число пострадавший продолжал лечение; его состояние оценивали как критическое.

Посольство Украины в Республике Польша подтвердило инцидент. Дипломаты получили соответствующую официальную информацию от польской полиции, сообщается на Facebook-странице дипучреждения.

Что известно о состоянии украинца

"Ему безотлагательно оказали медицинскую помощь. Сейчас (по состоянию на четверг. – Ред.) он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами", – рассказала пресс-служба.

Консулы посольства поддерживают связь с родными мужчины и держат дело на особом контроле.

"Польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины", – заявили дипломаты.

По данным СМИ, пострадавшему 22 года, и он учится в Варшавском политехническом университете. Мужчина по имени Эдвард якобы требовал одинакового отношения как к полякам, так и к украинцам. Официальные источники пока не раскрывают подобных подробностей.

Полный текст поста (на двух языках). Источник: скриншот Facebook Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Развернуть

Что произошло в Варшаве

Мужчина поджег себя в центре польской столицы – между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры. Некоторые медиа утверждали, что у гражданина был с собой транспарант, на котором, вероятно, были написаны требования относительно отношения к украинцам в Польше.

Свидетелями инцидента стали сотрудники Службы государственной охраны РП. Очевидцы потушили горящего человека с помощью огнетушителей и вызвали скорую помощь и полицию.

Сообщалось, что медики доставили мужчину в Военно-медицинский институт, а его травмы угрожают жизни.

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