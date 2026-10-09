Блог | Российский дизель для США – это выстрел Трампа даже не в ногу, а себе в голову

300 тысяч тонн дизельного топлива – это заметная партия для заголовков, но мелочь для мирового рынка.

Далее текст на языке оригинала.

Йдеться про сьогоднішню заяву Трампа після розмови з Путіним: Росія нібито негайно поставить понад 300 тис. тонн на американський і світовий ринок, ще 500 тис. тонн у листопаді і 1 млн тонн одразу після того, а залежно від стану НПЗ – ще до 3 млн тонн.

Масштаб першої партії (вона ж швидше за все буде й останньою, якщо взагалі буде) – 300 тис. тонн дизеля це приблизно 2,2 млн барелів. Це трохи більше ніж пів доби споживання дистилятів у США.

Морський ринок дизеля – близько 8 млн барелів на добу. Отже 300 тис. тонн – це приблизно 6–7 годин світової морської торгівлі, або 3–4 великі продуктові танкери класу LR2.

Оцінки дефіциту зараз – порядку 1,5–2 млн барелів дизеля на добу через простої НПЗ у Росії та Перській затоці й російську заборону експорту. Одна така партія закриває цей розрив приблизно на один день.

Навіть уся ближча обіцянка (300 + 500 + 1 000 тис. тонн = 1,8 млн тонн, близько 13 млн барелів) – це лише 1,5–2 доби морського ринку, або приблизно тиждень поточного дефіциту. Додаткові 3 млн тонн, якщо вони взагалі з’являться, – ще близько 2,5–3 діб торгівлі.

Ціни нафти й дизельних ф’ючерсів після заяви трохи просіли, але це реакція на сигнал і на ліцензію Мінфіну США щодо російського дизеля, а не на реальний вантаж у морі. Для світового балансу 300 тис. тонн самі по собі майже нічого не змінюють.

Отже, що це було? Прогинання Трампа перед "другом Владіміром".

Ще 1 жовтня Путін публічно казав, що Росія не постачатиме дизель, поки діють санкції на нафту й нафтопродукти, а експортні обмеження Москва продовжувала до кінця жовтня. У вересні морський експорт російського дизеля впав до мінімуму більш ніж за десятиліття – близько 144 тис. барелів на добу – через удари по НПЗ і потребу тримати пальне всередині країни. Тобто фізично віддати навіть 300 тис. тонн "негайно" Росія може лише ціною внутрішнього дефіциту або розпродажу вже накопичених запасів.

Трамп практично нічого не отримає, а Путін отримує "ліцензію" на торгівлю дизелем до 7 квітня 2027 року. По суті, індульгенцію за те що він зараз і дотепер робив з Україною.

Як на це зреагують американські виборці? Не фермери чи далекобійники, а широкий загал? Це схоже на постріл Трампа навіть не в ногу, а собі в голову.

Не панікуйте, це агонія...