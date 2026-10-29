Блог | Путин бредит Ялтой, Трамп играет в мировое господство, Си ждет. А что предлагает миру Украина

На современном этапе войны складывается впечатление, что неизвестными путями Украину ведут к миру. Каким он будет, когда и будет ли вообще, не знает никто. Посланцы и послания, постоянно перемещающиеся между столицами, быстро сменяются, не успевая созреть до настоящих переговоров. Идеи о новых саммитах растут как грибы после дождя и так же исчезают под ножом опытного грибника. Путин живет в выдуманном прошлом и видит себя участником если не Каирской, то Тегеранской или даже Ялтинской конференции. Трамп заботится исключительно о том, чтобы избежать расследований своей блестящей карьеры, а его бригада технофашистов – о тотальном доминировании над миром. Си Цзиньпин спокойно ждет, когда трупы заклятых друзей проплывут вниз по течению Янцзы. Остается вопрос, на который еще нужно найти ответ: а что предлагает миру Украина? Этот вопрос можно формулировать по-разному, но именно так он звучит в исполнении наших партнеров: а вы что предлагаете? Знаем ли мы сами, что предлагаем?

Какофония "мнений" в собственном пузыре социальных сетей – это не то, что является реальным мнением большинства или даже меньшинства. Даже посты ломов – это не конец истории. Очень важно слышать и обсуждать разное. Критически важно не настаивать ни на одном мнении, которое кажется очевидным. Совершенно необходимо попытаться понять логику оппонента, не навешивая на него ярлыки. Можно привести бесконечное количество примеров, когда другая сторона, даже настроенная дружелюбно, воспринимает очевидное для нас совсем под другим углом. Чтобы раз за разом не ошибаться, важно тренировать способность относиться к другой точке зрения с уважением. То, что изменить нельзя, стоит принимать, концентрируя усилия на том, что изменить можно.

Международные отношения напоминают хождение по заминированному полю. Исторические обиды, искаженные современными политиками в своих прагматичных целях, культурный ресентимент, мифы, которые в результате слишком частого повторения превратились в нечто вроде истины, – это лишь часть взрывных устройств, способных разрушить многолетние позитивные усилия по налаживанию диалога. Поэтому ожидать согласования интересов двух и более сторон трудно даже тогда, когда речь идет о ближайших соседях. Все чаще случается так, что чем дальше от проблем и приоритетов другого, тем легче с ним найти общий язык. Особенно плохо выглядят наивные попытки неофитов пройти по минному полю без потерь, полностью игнорируя опыт профессиональных саперов.

Поиск правильных внешнеполитических решений можно вести разными способами. Лучший – путем тщательного стратегического планирования, профессионального изучения проблемы и разработки нескольких сценариев реагирования на случай непредвиденных изменений обстоятельств. Величайший воин японской истории Миямото Мусаси в своей "Книге пяти колец" учил, что, готовясь к поединку с одним или несколькими соперниками, стоит научиться сразу видеть все поле и предвидеть движения с разных сторон, а не полагаться исключительно на собственную технику или благоприятные обстоятельства. "В стратегии важно смотреть вдаль так, будто она близко, а на близкие вещи – так, будто они далеко". Мусаси критиковал воинов, которые полагались лишь на "благоприятный ландшафт" или случайность. Его стратегия заключалась в том, чтобы самому создавать обстоятельства: ослеплять врага солнцем, заставлять его спотыкаться о неровности рельефа и навязывать свой темп независимо от того, где происходит поединок и насколько именит соперник.

Лучшая победная стратегия должна основываться на внутренней силе. Философия "фудосин" – буквально это означает "неподвижный разум" – учит, что, что бы ни происходило вокруг – паника, крики или смертельная опасность, внутреннее ядро воина должно оставаться стабильным при любых обстоятельствах. Внешняя сила может сломаться под давлением более сильного соперника, но внутреннюю силу (дух) сломать невозможно. Дух воина в разгар боя должен быть таким же, как и в повседневной жизни – спокойным, решительным и собранным. Такой дух, тем более коллективный, не возникает сам по себе, он формируется через взаимопонимание и тренировки.

В нашей реальности при попытке провести диалог по вертикали по любому, как минимум значимому вопросу становится понятно, почему национальная идея Украины в версии Леся Подервянского превратилась в универсальный ответ, который слышишь всегда – идет ли речь об обещанных ракетах Файр Поинт, попытках обсудить границы приемлемых компромиссов в крайне сложном переговорном процессе со стратегическими партнерами или о насущной необходимости обострять спорные моменты украинско-польских отношений в едва ли не самый сложный период войны со времен весны 2022 года.

Все войны рано или поздно заканчиваются. Примеры последних 100 лет свидетельствуют, что этот процесс редко бывает безболезненным и бескомпромиссным. Нации теряли территории, на протяжении длительного времени оставались разделенными, меняли не только законы и конституции, но и формы государственного правления. Те, кого считали победителями, продолжали жить в нищете, в то время как побежденные совершали экономические прорывы и быстрее победителей выходили на ведущие позиции в мире. Но ни одна страна не осуществляла трансформаций без того, чтобы хотя бы на уровне элит было понимание целей, средств и задач, народ соглашался терпеть и преодолевать тяжелые времена, понимая, что социальные лифты поднимают на более высокие ступени тех, кто лучше всего выполняет свою функцию, а не только тех, кто удобен. В украинском контексте можно согласиться и на "киевский режим", если это объединяющая идея квалифицированного большинства. Но беда в том, что никто никого не спрашивал и не спрашивает.

Внутреннее единство и прочность нации – результат тяжелой работы, оно не дается сверху и не появляется само по себе. Если люди разговаривают и делают это с взаимным уважением, они вряд ли будут уничтожать друг друга. Бесноватый сосед всегда презирал нас, и мы вечно будем для него "хохлами", какой бы ни была фамилия кремлевского существа. Поэтому говорить с ним нужно иначе, чем между собой, а внутренний диалог – необходимое условие правильной тональности внешнего. Сама история Украины просто кричит о необходимости толерантного отношения к различиям – будь то язык, вера или различия культурно-исторического контекста, существующего в разных регионах Украины. Чтобы вступить в мир и продемонстрировать России, которая при любых обстоятельствах будет кричать о своей "победе", ее место у туалета в тюремной камере, мы должны научиться разговаривать друг с другом с уважением, вести постоянный диалог между властью и обществом, между разными слоями общества, в том числе между политическими силами и представителями элит, принимать решения законным и справедливым способом и осуществлять их последовательно и настойчиво. В свое время президент Ющенко созвал совещание генеральных конструкторов ведущих оборонных предприятий. Один из его участников позже поделился впечатлением: полтора часа говорил Ющенко, и на этом совещание закончилось. Как любил говорить один бывший министр иностранных дел: вы не все знаете. На это есть только один правильный ответ: вы тоже.