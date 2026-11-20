Блог | Путин хотел стать властелином мира, а стал младшим партнером Китая

Саммит АТЭС в Китае стал очередной иллюстрацией того, насколько кремлевские представления о величии россии расходятся с ее реальным положением в мировой политике. Путин годами рассказывает о многополярном мире, особой исторической миссии Москвы и равноправном соперничестве с США и Китаем. Но дипломатический протокол в Пекине оказался гораздо красноречивее всех его речей.

Далее текст на языке оригинала.

Дональда Трампа Сі Цзіньпін особисто зустрів біля трапа літака. Путіна – ні. Під час спільного фото американський президент опинився поруч із китайським лідером, а кремлівському фюреру показали, де стати. Звичайно, розташування політиків на фотографіях не визначає міжнародну ієрархію. Проте китайська дипломатія чудово розуміє значення символів.

Путін приїхав до Китаю як один із трьох претендентів на управління світовими процесами, а виглядав радше молодшим партнером, якого запросили до компанії справді впливових гравців.

І найбільша іронія полягає в тому, що до такого становища росію привів саме він.

У 2022 році кремлівський фюрер у своїй імперській агонії вирішив провести швидку "побєдоносну" війну проти України. Захопити Київ за кілька днів, встановити маріонеткову владу, ліквідувати українську політичну самостійність і продемонструвати світові, що росія залишається наддержавою, здатною силою перекроювати кордони Європи.

Але замість тріумфу отримав багаторічну війну, колосальні втрати, санкції, технологічні обмеження та руйнування довгострокових економічних перспектив власної держави.

Хотів довести, що росія – наддержава, а натомість власноруч перетворює її на сировинний придаток Китаю.

І це не просто емоційна характеристика. Пекін став одним із головних покупців російських енергоресурсів, важливим постачальником промислового обладнання, електроніки та технологій. Причому залежність між двома державами дедалі менш симетрична. Китай має широкий вибір торговельних партнерів і ринків, тоді як можливості росії через війну та санкції суттєво звузилися.

Фактично Путін загнав власну країну в становище, коли значна частина її економічних перспектив залежить від рішень китайського керівництва. І Пекін, звичайно, не збирається відмовлятися від отриманих переваг заради кремлівських фантазій про відновлення імперії.

Більше того, у цій історії є ще один надзвичайно цікавий аспект, про який у москві воліють зайвий раз не згадувати.

Китай має власну історичну пам'ять про території, які російська імперія отримала за договорами XIX століття. Йдеться передусім про Приамур'я та Примор'я, що перейшли під російський контроль після Айгунського та Пекінського договорів 1858–1860 років.

Сучасний кордон між країнами офіційно врегульований, однак історична тема втрачених земель залишається присутньою в китайському суспільному дискурсі. Владивосток досі відомий під історичною китайською назвою Хайшеньвай.

І хоча сьогодні немає підстав стверджувати, що Пекін готує військове захоплення російського Далекого Сходу, сама асиметрія між державами створює для москви довгострокові ризики.

Путін так захопився українськими територіями, що ризикує не помітити, як економічний контроль над значною частиною російських ресурсів дедалі більше концентруватиметься в руках Китаю.

Причому для цього зовсім не обов'язково вводити китайські війська до Сибіру. Контроль над інвестиціями, транспортними маршрутами, технологіями та ринками збуту може забезпечувати вплив без формального перегляду державних кордонів.

Але найцікавіше питання полягає в іншому: що взагалі залишилося в росії від статусу наддержави?

Економіка, яка за масштабами суттєво поступається американській і китайській? Технологічна самодостатність, яку доводиться компенсувати імпортом? Армія, яка роками веде виснажливу війну проти України, хоча початкові плани Кремля передбачали швидку перемогу?

Головний стратегічний козир москви – ядерна зброя. Радянський спадок, який досі забезпечує росії особливе місце в глобальній системі безпеки.

Саме тому показовою стала історія з ядерною валізкою, яку російська пропаганда вирішила продемонструвати під час перебування Путіна в Китаї. Офіцер із відповідним обладнанням супроводжував кремлівського правителя, а журналістам дали можливість окремо звернути на це увагу.

Символічна картина. Коли економічна й технологічна перевага давно не є аргументом, залишається нагадувати світові про ядерний арсенал.

І тут особливої іронії набуває пропозиція Сі Цзіньпіна щодо повного ядерного роззброєння.

Звучить красиво: світ без ядерної зброї, без загрози глобального знищення та ядерного шантажу. Проте ядерні арсенали залишаються одним із ключових чинників стримування між великими державами.

Китай має колосальний промисловий потенціал, величезні людські ресурси й активно модернізує свої збройні сили. Його інтереси охоплюють Тайвань, Південнокитайське море та стратегічне суперництво зі США й Індією. Тому світ без ядерної зброї означав би зовсім інший баланс військових можливостей.

Для росії наслідки могли б бути особливо відчутними. Адже саме ядерний арсенал залишається найважливішим інструментом, який дозволяє москві претендувати на статус глобального військового центру та стримувати потенційний прямий силовий тиск з боку інших великих держав.

Без нього кремлівські претензії на рівноправне місце поруч зі США та Китаєм виглядали б значно менш переконливо.

І в цьому полягає ще один парадокс путінської політики. Людина, яка роками погрожувала світові ядерною зброєю, опинилася в ситуації, коли саме цей арсенал залишається її головним аргументом у розмові про велич росії.

На цьому тлі особливо цинічно звучали заяви Путіна на саміті про спільну відповідальність трьох держав за міжнародну безпеку. Кремлівський правитель, який розв'язав найбільшу війну в Європі за останні десятиліття, тепер розмірковує про мир, міжнародне право та глобальну стабільність.

Не менш показовими стали й положення спільної декларації щодо Міжнародного кримінального суду. Для Путіна, на арешт якого видано ордер МКС, дискусія про межі повноважень міжнародного кримінального правосуддя має цілком зрозумілий особистий підтекст.

Але головне питання для нас – Україна.

Трамп говорив про необхідність завершення війни. Путін знову намагався перекласти відповідальність за її продовження на українську сторону. Сі наголошував на необхідності порозуміння між великими державами. Проте жодних конкретних домовленостей щодо припинення російської агресії представлено не було.

Більше того, у спільній декларації Україна взагалі не згадується.

І тут я повністю підтримую позицію президента України Володимира Зеленського: лідери США, Китаю та росії можуть обговорювати будь-які питання, але рішення щодо України без участі самої України не матимуть практичного результату.

Бо найбільша небезпека подібних самітів – у спокусі повернути міжнародні відносини до практики поділу світу на сфери впливу. Коли кілька великих держав вважають, що можуть домовлятися про кордони, безпеку й політичне майбутнє інших країн без їхньої згоди.

Саме про такий світ мріє Путін. Світ, у якому великі держави диктують правила слабшим, а міжнародне право поступається силі.

Але історична іронія полягає в тому, що Путін хотів опинитися серед тих, хто ділить світ, а натомість дедалі більше перетворює власну державу на об'єкт чужих геополітичних розрахунків.

Китай співпрацюватиме з росією доти, доки це відповідає його економічним і стратегічним інтересам. І навряд чи Пекін добровільно відмовиться від переваг, які отримав завдяки путінським прорахункам.

Навіть завершення війни не усуне накопичених проблем. Втрачені ринки, технологічне відставання, економічна залежність та наслідки мілітаризації господарства залишатимуться з росією надовго.

На мою думку, йдеться про десятиліття. І зовсім не факт, що росія взагалі зможе повернути собі колишню економічну самостійність.

Путін розпочав війну проти України, щоб довести світові статус росії як наддержави. А натомість зробив її залежною від Китаю, зруйнував власні економічні перспективи й залишив ядерну валізку чи не головним символом російської величі.

Тому найкращою ілюстрацією нинішнього становища кремлівського правителя стала навіть не підсумкова декларація саміту.

А звичайне спільне фото, на якому Путіну показали, де його місце.

Хотів ділити світ. А тепер головне – щоб самому залишили місце за столом.