Блог | Проклятие "Голубого дома": что действительно стоит за разворотом Южной Кореи

Поскольку у нас неожиданно оказалось слишком много людей (в Фейсбуке), которые поддерживают верхушку Южной Кореи в их кринжевании против Украины, решил написать пост о некоторых исторических процессах этой страны, чтобы было лучше понятно, что именно поддерживают эти борцы за устоявшиеся традиции этой власти.

Исторически сложилось так, что после финансового подъема и технического развития этой страны после войны там сформировалась специфическая система взаимодействия власти и бизнеса. Крупные корпорации стали, по сути, второй, а по мнению некоторых, и первой властью в этой стране. Это были семьи, относящиеся к крупным холдингам, связанным с автомобилестроением, электроникой, оружием, энергетикой, топливным бизнесом и многим другим. Если ты родился в такой семье – твоя жизнь и отношения с законом сильно отличаются от жизни обычных людей.

Для таких персонажей в Южной Корее даже есть отдельное название – чеболи. По-нашему – мажоры или олигархи. И в большинстве случаев они являются спонсорами любого президента и причиной тех последствий, которые настигают этих президентов.

Эта система получила свое название – "проклятие Голубого дома" (Голубой дом по-корейски – Чхонваде, 청와대 – это бывшая официальная резиденция президента Южной Кореи в Сеуле).

В результате в Южной Корее сформировался коррумпированный "день сурка".

Чеболи приводят нового президента и начинают с его помощью зарабатывать деньги, используя систему. Президент погрязает в коррупционных скандалах, его начинает критиковать общество. Чеболи приводят нового президента (как вы понимаете, СМИ тоже на стороне чеболей). И история повторяется снова.

Приведу вам немного хронологии.

Но Му Хен

(2003–2008)

Вскоре после ухода с поста его и членов его семьи обвинили в получении взяток на сумму более $6 млн от местного бизнесмена.

Финал. Не выдержав позора и давления расследования, в мае 2009 года Но Му Хен покончил жизнь самоубийством, прыгнув со скалы. Дело было закрыто.

Ли Мен Бак

(2008–2013)

Бывшего президента обвинили в создании подставных фондов через компанию по производству автозапчастей DAS, принадлежавшую его брату, а также в получении взятки от корпорации Samsung (около $6 млн) в обмен на президентское помилование для главы компании.

В 2018 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы (впоследствии срок увеличили до 17 лет) и оштрафован на $11 млн. В декабре 2022 года действующий президент Юн Сок Ёль помиловал его из-за ухудшения состояния здоровья (по мнению корейцев, он освободил своего предшественника вовсе не из-за плохого здоровья).

Пак Кын Хе

(2013–2017)

Первая женщина-президент Южной Кореи оказалась в центре скандала из-за своей близкой подруги Чхве Сун Силь. Последняя, не занимая никакой государственной должности, получала доступ к секретным документам и заставляла крупнейшие корейские конгломераты (чеболи, в частности Samsung и Lotte) перечислять десятки миллионов долларов в свои благотворительные фонды. Такова официальная точка зрения.

А неофициальная – Чхве Сун Силь просто была "кошельком" президентши и получала за нее взятки.

Юн Сок Ёль

2022–2025 годы

Оказавшись под угрозой политического коллапса из-за падения рейтингов и в центре коррупционных скандалов, под давлением либеральной оппозиции и коррупционных скандалов вокруг его жены Ким Кон Хи (которую впоследствии приговорили к 20 месяцам тюрьмы за получение элитных взяток), Юн Сок Ёль прибег к радикальным мерам. 3 декабря 2024 года он внезапно объявил в стране чрезвычайное военное положение, заблокировав работу СМИ и направив спецназ и военную технику на штурм парламента (Национальной ассамблеи), чтобы арестовать лидеров оппозиции. Попытка узурпации власти была сорвана самими депутатами и гражданами, которые забаррикадировали здание и через несколько часов единогласно проголосовали за отмену указа.

В декабре 2024 года парламент объявил Юну импичмент, а 4 апреля 2025 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно отстранил его от должности. В стране состоялись досрочные выборы.

В феврале 2026 года Сеульский центральный окружной суд признал Юн Сок Ёля виновным в организации военного мятежа (инсуррекции) с целью свержения конституционного строя и приговорил его к пожизненному заключению с каторжными работами. Кроме того, он получил дополнительные годы за злоупотребление властью, подделку документов и препятствование следствию. Его сообщники (бывший министр обороны и бывший премьер-министр) получили от 23 до 30 лет тюрьмы.

Этот случай окончательно закрепил за Южной Кореей поговорку "проклятие Голубого дома".

Как видите, президенты в Южной Корее – люди своеобразные. У нас бы сказали, в основном олигархические марионетки. Ну, такая система, что поделаешь, не нам ее оценивать.

Ну и теперь мы переходим к нашему герою. Ли Чжэ Мен.

Ли Чжэ Мэн пришел с политической программой, предусматривающей "прагматичный рыночный курс в экономике и обещания сбалансировать политические отношения с соседними странами".

Вам это ничего не напоминает?

Вот именно. Как там будет "Партия регионов" по-корейски?

Ли Чжэ Мэн пришел к власти уже после захвата и передачи северокорейских солдат. И за один год прошел головокружительную карьеру "проклятия Голубого дома". Потому что неожиданно "прагматический курс в экономике" оказался заигрыванием с Си и Кимом, а также игнорированием интересов безопасности государства. Это связывают с желанием чеболей налаживать торговые отношения с Китаем, отдавая государственные интересы безопасности в пользу Кима, потому что ну на*ер эти государственные интересы, здесь людям деньги нужно зарабатывать. Именно с этим событием я связываю продажи топлива в РФ, ремонт российских самолетов и поставки туда авиадеталей, а также попытки восстановить отношения для продажи корейских автомобилей. Потому что чеболям по*ер, где зарабатывать деньги. А президент исторически является их прикрытием. Ни один президент Южной Кореи не предаст бизнес-интересы чеболей, потому что он – часть этой системы.

Президент Южной Кореи готов ввести военное положение и арестовывать оппонентов в парламенте, лишь бы сохранить власть. Но тогда президенты хотя бы несколько лет правили, а наш герой устроил политический кризис в рекордно короткие сроки.

Сейчас у Ли Чжэ Мэна сложные времена. Оппозиция организует многотысячные протесты в Сеуле и по всей стране. Президент прибегает к самым разным уловкам, чтобы не пополнить список своих предшественников. Но почему наши активисты неожиданно стали поклонниками коррупции и "проклятия Голубого дома" – мне непонятно.

Кроме того, есть банальная логика: если цель президента – защита корейских граждан, то очень странно сжигать мосты со страной, которая может их тебе предоставить. Это работа не на Южную Корею. Это работа на Кима и Си.

Поэтому я вам так скажу: южнокорейские активисты не поддерживали Коломойского в процессе против государства с применением ОП, и вы должны вести себя аналогично. Ну, пусть Ли Чжэ Мен лижет задницу чеболям, Киму и Си, ну это их личное дело, это их внутренняя система и политика, мы не должны в этом занимать никакой позиции, кроме позиции Украины.

Все равно через полгода-год у них будет новый президент, и о дипломатических конфликтах забудут.

Но это будет уже совсем другая история.