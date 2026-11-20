Блог | О чем договорился Путин с Трампом и Си Цзиньпином

Ялта 2.0. Итоги.

Теперь мы точно знаем, о чем договорился Путин с Трампом и Си Цзиньпином!

Далее текст на языке оригинала.

Цей договір мабуть увійде до анналів історії. За півтори години поділили світ так, що GTA 6 виявилася цікавіше.

В ухваленій декларації за підсумками тристоронньої зустрічі лідери домовилися зробити ООН більш дієвою структурою.

Домовилися добувати більше нафти.

Домовилися не вбивати та не заарештовувати один одного та поважати політичний імунітет інших лідерів країн.

Ну і заявили, що ядерна війна – це погано.

Все. Крапка.

До речі, який пункт був ключовим для Путіна?

Текст:

Декларація глав держав Китаю, Росії та США про мир

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, президент Російської Федерації Володимир Путін та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Дж. Трамп зустрілися в Шеньчжені 19 листопада 2026 року. Глави держав Росії та США висловили вдячність Китаю за проведення цього історичного тристороннього саміту. Глави трьох держав провели поглиблений обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації та висловили свою відданість підтримці стратегічної стабільності та міжнародної безпеки.

1. Як постійні члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Китай, Росія та Сполучені Штати зобов'язалися реформувати ООН, щоб ООН могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та відповідати своїй фундаментальній місії міжнародного миру та безпеки.

2. Три країни планують збільшити виробництво та постачання продуктів переробки нафти на благо всіх народів. Вони підтвердили важливість стабільних потоків енергії.

3. Глави трьох держав визнали, що принцип державної згоди та повага до імунітету державних посадових осіб мають першочергове значення, і погодилися з тим, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

4. Глави трьох держав підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розпочинати. Три країни проведуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання розповсюдженню ядерної зброї.