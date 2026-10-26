Блог | Плохие новости для Путина и Трампа: мировые автократы начинают проигрывать

Есть такие новости, которые я бы назвал "неплохие новости, но не хорошие новости". Это новости, до которых тебе, в принципе, нет дела и которые стратегически ничего особенно полезного для Украины не означают.

Впрочем, они обозначают какие-то глубинные и глобальные тенденции, последствия которых пока трудно спрогнозировать. Потенциально они несут позитивный заряд.

Что это за новости?

Во-первых, в Сербии на выборах победил "Студенческий список" и положил конец полуторадесятилетней монополии Вучича на власть. Победили "не политики". Впрочем, мы знаем по собственному опыту, что "не политики" – это худшие из возможных политиков. У "студентов" особые взгляды на Косово, и они вряд ли решатся на прямые санкции против Москвы. Однако поражение Вучича – это поражение Кремля!

Во-вторых, в Бразилии на выборах победил Лула. В четвертый раз! Лула, конечно, дурак, коррупционер и популист. Однако его оппонента – Болсонару – поддерживал Трамп. Поэтому рыжий дурак потерпел еще одно фиаско на "глобальном Юге".

В-третьих, ЦАХАЛ отказывается начинать немедленную военную операцию против Ирана, поскольку считает, что любая эскалация и ее последствия могут позволить Нетаньяху отменить выборы. Которые он уже фактически проиграл. Потому что нехрен вечно сидеть на трех стульях, один из которых – российский.

В-четвертых, имеет место неожиданный конфликт, развивающийся по линии Баку-Анкара. Нам от этого ничего. Но еще один хитрожопый дедушка Эрдоган наконец поймет, что не все так просто в жизни...

Ну а нам... Нам свое делать!