Блог | Пережить Дональда Трампа: американский президент сдает экзамены на невежество

Дональд Трамп — это прекрасная иллюстрация того, как выглядит проверка устойчивости государства к вандализму, пишет Павел Казарин для Slawa.tv.

Американский президент обещал сделать свою страну снова великой – но вместо этого вот уже два года бессмысленно растрачивает военный, дипломатический и символический капитал, который достался ему в наследство от предшественников. Главная проблема 47-го президента США — полное непонимание природы могущества своей страны. Сам он может быть убежден, что освобождает свое государство от несвойственных ему обязательств, но именно эти обязательства приносили США деньги и влияние.

Начало его президентства ознаменовалось тарифными войнами. Все потому, что американский президент решил, что его страна должна больше производить и меньше покупать. Но в том-то и особенность, что эта система сформировалась как результат послевоенной реальности. В ней стоимость труда в США росла, надежность американской финансовой системы тоже, и поэтому весь мир вкладывал средства не в американское производство, а в облигации американского государственного долга. Просто потому, что одалживать Соединенным Штатам было удобно и безопасно.

Если бы Дональд Трамп знал историю, то был бы в курсе, что до него подобную попытку предпринял президент Герберт Гувер. Именно тогда был принят закон Смута–Гоули о пошлинах, который нанес удар по международной торговле. Если бы 47-й президент США интересовался своими предшественниками, то мог бы вспомнить, что единственный результат, к которому всё это привело, потомки назвали Великой депрессией.

Впрочем, тарифные войны Трампа закончились ничем — если не брать во внимание испорченные отношения с европейскими и азиатскими союзниками. Производство в Штаты никто так и не перенес, а количество рабочих мест в стране так и не выросло.

Дональд Трамп сдал свой первый экзамен на невежество — чтобы сразу же приступить к сдаче второго.

Его ближневосточная кампания должна была стать короткой и победоносной. Должна была позволить ему выйти на предвыборную арену с ореолом победителя и триумфатора. Вместо этого оказалось, что американская администрация недооценила стойкость иранского режима — и его готовность сопротивляться любой ценой. В результате Ормузский пролив заблокирован, Иран уничтожает нефтеперерабатывающую промышленность соседних стран, цены на заправках бьют рекорды, а запасы высокоточного оружия на американских складах опасно сократились.

Американская армия могла бы перенять опыт украинских вооружённых сил, которые уже давно поняли, что нельзя сбивать недорогие и массовые средства нападения с помощью дорогих и эксклюзивных средств ПВО. Но они этого не сделали. Не в последнюю очередь потому, что нынешняя администрация имеет довольно специфическое отношение к Украине.

Послевкусие от иранской кампании отныне ещё долго будет сопровождать внутреннюю политику США, но нынешний президент не нашёл ничего лучшего, как переложить вину за свои просчёты на Киев. И теперь требует от Украины не наносить удары по российским НПЗ под предлогом того, что именно этот фактор — а не его война на Ближнем Востоке — стремительно поднял цены на дизельное топливо на американских заправках.

Даже если бы Украина могла позволить себе выполнить это требование, никаких изменений в ценах не произошло бы. Но в том-то и особенность, что Киеву ничего не пообещали взамен — ему лишь предложили в одностороннем порядке отказаться от тех самых "карт", отсутствием которых в 2025 году Трамп упрекал Владимира Зеленского.

Возможно, Украина могла бы обменять отказ от нанесения ударов по российским НПЗ на согласие Москвы не наносить удары по украинской энергетике — но такого предложения Киеву никто не делал.

Теперь Трамп изо всех сил давит на Киев. Отключает Украину от системы StarShield, которая позволяла украинской армии использовать "старлинки" для противовоздушной обороны и для ударов по оккупированным территориям. Перестает сообщать о запусках российских баллистических ракет.

По сути, американский президент делает всё, чтобы завершить российско-украинскую войну капитуляцией Украины.

И при этом отказывается замечать, что такой подход разрушает не только Украину, но и то символическое американское наследие, которое два года назад Дональд Трамп унаследовал от своих предшественников.

Единственные достижения, которыми может похвастаться действующий президент США, — это рекорды дестабилизации.

Менее чем за два года Дональд Трамп сумел разрушить систему стабильных экономических союзов, существовавших между демократическими странами по всему миру. Память о тарифных войнах останется живой — заставляя Европу искать себе новые рынки сбыта и новых партнеров по всему миру.

Трамп разжег еще один очаг на Ближнем Востоке, который и без того уже тлел. Он начал войну, ни с кем не посоветовавшись и никого не предупредив, а когда понял, что "блицкриг" не удается, оставил соседей Ирана самостоятельно разбираться с последствиями своей неудачной пиар-кампании.

А теперь Дональд Трамп пытается прикрыть свои просчеты жизнями украинцев. И заодно пытается вернуть Россию в сферу международных соглашений, чтобы впоследствии попытаться заработать на бизнесе с ней.

Когда-то давно Голливуд снял сериал "Карточный домик" (House of Cards) — об американской политике. Сериал намеренно показывал её циничной и беспринципной — и сезоны сериала собирали у экранов многомиллионную аудиторию. А потом интерес к сериалу начал угасать, и произошло это вскоре после избрания Дональда Трампа на его первый президентский срок. По той простой причине, что реальность его первого президентства оказалась гораздо ярче фантазий сценаристов сериала.

А теперь нам всем пришлось жить в эпоху второго президентства Дональда Трампа. Если бы раньше кому-то пришло в голову снять об этом сериал — его вряд ли бы кто-то смотрел. Потому что решили бы, что сценаристы слишком заигрались в гротеск и буффонаду.

За неполные два года своего второго президентского срока Дональд Трамп лишил американский образ всей его "моральной правоты". Той, которая основывалась на роли и значении Соединённых Штатов для остального мира.

Американская мечта больше не рифмуется с этикой. Джинсы перестали быть дресс-кодом демократии. Соединенные Штаты утратили роль "образца для подражания". И даже если в следующей предвыборной гонке нынешний президент уступит кресло своему оппоненту, память о том, что 77 миллионов американцев выбрали курс Дональда Трампа, никуда не исчезнет.

Трудно представить более яркую и драматичную иллюстрацию того, как может выглядеть "роль личности в истории".