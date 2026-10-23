Блог | Новый мирный план: Уиткофф и Кушнер предлагают гарантии под слово великого Трампа

Отказ Украины от НАТО, демилитаризованная зона на Донбассе и ослабление санкций против России: США якобы подготовили новый мирный план, – The Economist

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Україні пропонують відмовитися від вступу до Альянсу та створити демілітаризовану зону на Донбасі. Натомість передбачені інвестиції й перспектива членства в ЄС.

росії обіцяють послаблення санкцій, економічні домовленості зі США та нормалізацію відносин із західними країнами.

Також розглядають можливість відновлення постачання російського газу до Європи та роботи "Північного потоку".

Перевожу на звичайну мову.

– Ми Кушнер та Віткоф після консультацій з росіянами пропонуємо наступний план:

ви забираєте війська з Донбасу, бо там буде демілітаризована зона, відмовлятесь від НАТО, а ми знімемо санкції з РФ, а то їй дуже економічєскі погано.

– А які гарантії, що РФ не забере всю Донецьку область, коли ми виведемо війська? Та не нападе знову?

– Наше слово та слово великого Трампа! Ви що, нам не вірите?