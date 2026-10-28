Блог | Новая ядерная угроза для мира

Я думаю, мало кто из моих читателей не сомневается, что главная задача российских властей сейчас – как можно сильнее дестабилизировать ситуацию в мире и ослабить Запад. Это аксиоматично.

Для этого российские власти, конечно, использовали фактор Трампа – его хаотичные, часто бессмысленные и практически всегда разрушительные действия на мировой арене, в том числе в отношении европейских союзников.

Однако эта ставка будет бита в ближайшее время. После выборов в Конгресс Трамп не сможет осуществлять свою разрушительную международную политику. Ему не позволят это не только победившие демократы, но и многие республиканцы, которые начинают бунтовать против его пророссийских деструктивных действий в отношении западного мира.

Однако у России останется другой актив – иранский режим. Сейчас главная ставка Путина, по всей видимости, будет заключаться в поддержке Ирана в создании ядерного оружия. Именно ядерное оружие у Ирана – самый простой и эффективный способ радикально дестабилизировать ситуацию в мире, вызвать резкий скачок цен на энергоносители, ослабить Запад и США, продемонстрировать их беспомощность, отвлечь ресурсы от поддержки Украины, усилить антизападный блок России, Китая и Ирана.

Пока на Ближнем Востоке затишье, Россия, думаю, активно помогает Ирану доделать атомную бомбу. А может быть, даже просто экспортирует туда ядерное оружие в ограниченном объеме, как это было сделано в Беларуси.

В какой-то момент иранские власти (как КНДР в прошлом) заявят, что у них есть несколько атомных бомб, и предупредят, что в ответ на любую "провокацию против Ирана" он нанесет ядерный удар по Израилю, Эмиратам и другим союзникам США.

Это, естественно, вызовет в мире шок, скачок цен на нефть, дестабилизацию мирового порядка. Если ядерное оружие появится у такой страны, как Иран, с ее террористическим режимом, это станет катастрофой. Можно не сомневаться, что безумные аятоллы и верхушка КСИР, которая реально руководит Ираном, рано или поздно применят его против фанатично ненавидимого ими Израиля или, по крайней мере, будут шантажировать этим.

И что делать? Бомбить Иран? А в ответ полетят ракеты с ядеркой.

Ядерный Иран позволит России ускорить наступление на Европу – той будет не до российских угроз, придется отражать иранскую ядерную опасность.

Трамп и Нетаньяху ранили иранского зверя, но не смогли его добить. Пошли на охоту, не представляя сложности задачи, не имея четкого плана и понимания, как его реализовать. Постреляли и побежали по домам. Теперь зверь стал на порядок опаснее, тем более что он может опереться на поддержку своего российского союзника, который залижет ему раны и может дать смертоносные ядерные клыки.

Я не утверждаю, что точно так будет, но предупрежден – значит вооружен. Такая угроза есть, и ее надо учитывать.