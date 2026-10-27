Блог | Зачем Китаю на самом деле нужен Тайвань

Тайвань – TSMC, микросхемы, кремниевое сердце мировой цивилизации, вечная угроза китайского десанта и бла-бла-бла...

Сразу в помойку. Пережевывать эту жвачку из новостей мы не будем.

Чтобы понять, почему 70-летние деды в Запретном городе реально готовы рискнуть третьей мировой войной – взглянем на этот остров под совершенно другим углом: через законы гидроакустики, батиметрию океана и холодную логику имперского выживания.

СКАЗКА О "КРЕМНИЕВОМ ПРИЗЕ"

Для начала добьем главный миф: "Китай хочет захватить Тайвань, чтобы завладеть заводами TSMC и контролировать мировые технологии".

Это полная чушь. В Пекине сидят прагматичные циники, и они прекрасно знают: заводы TSMC невозможно захватить, как амбар с зерном.

Голландская компания ASML (монополист в производстве станков для самых передовых чипов) давно встроила в свое оборудование протоколы дистанционного самоуничтожения. При первых признаках штурма станки за миллиарды долларов превращаются в бесполезный кирпич одним нажатием кнопки из Европы.

Без японской химии, немецкой оптики и американского софта эти фабрики – просто стерильные коробки из бетона и алюминия.

У американцев и самого Тайваня на столе давно лежит утвержденный план "Выжженная земля": при критической угрозе цеха будут взорваны, а ключевые инженеры эвакуированы.

Китаю достанутся бетонная крошка и битый кремний. Коммунисты это знают. Тогда ради чего весь сыр-бор?

ТАЙНА КИЛОМЕТРОВОЙ БЕЗДНЫ: Почему подлодки Китая слепы и глухи

Настоящая причина спрятана там, куда обыватель никогда не смотрит – на карте глубин океана.

Посмотрите на побережье материкового Китая. Желтое море, Восточно-Китайское и северная часть Южно-Китайского – это, по меркам океанологии, мелкие тазики. Средняя глубина там – всего 50–100 метров.

Для современного подводного флота это катастрофа:

Атомный подводный крейсер Китая с ядерными баллистическими ракетами на борту – это 150-метровая махина. На стометровой глубине она плавает, как кит в детском бассейне.

Ее видно со спутников, ее шум отражается от дна, а американские противолодочные самолеты и донные гидроакустические датчики ловят ее координаты в ту же секунду, как она выходит с базы на острове Хайнань.

Китайская ядерная триада кастрирована на море. В случае войны американцы перетопят китайские ракетоносцы прямо на выходе из бухт, лишив Пекин возможности нанести гарантированный ответный ядерный удар по США.

А теперь смотрим на восточный берег Тайваня.

Здесь шельф резко ломается и падает вертикально вниз: глубина моментально уходит на 2000–4000 метров в бездну Филиппинского моря!

Если Тайвань под контролем Пекина, на его восточных скалах строятся военно-морские базы. Китайская атомная субмарина выходит из защищенного подземного бункера и сразу проваливается на километровую глубину. Она растворяется в Тихом океане. Американские сонары слепнут.

Китай впервые в истории получает возможность скрытно подойти к берегам Калифорнии и навести ядерные ракеты на Вашингтон в упор. Тайвань – это ключ от ядерного паритета с США.

МОРСКАЯ ТЮРЬМА ГЕНЕРАЛА МАКАРТУРА

Второй фактор – география морских путей. Еще в 1950-х годах американский генерал Дуглас Макартур назвал Тайвань "непотопляемым авианосцем".

Американцы построили так называемую "Первую островную цепь": Япония – Тайвань – Филиппины. Это гигантский частокол, запирающий Китай у его собственных границ.

На тайваньской горе Лэшань стоит гигантский американский радар раннего предупреждения. Эта циклопическая антенна смотрит вглубь территории Китая на 3000–5000 километров. Военные США видят каждый пуск китайской ракеты и каждый взлет истребителя. Для Китая это то же самое, как если бы у вас в туалете ЦРУ установило скрытую камеру.

Пока Тайвань чужой, китайский флот заперт во внутренних морях. Захват Тайваня выбивает центральное звено этой цепи. Морская клетка ломается, и китайский флот вырывается на оперативный простор Тихого океана.

УДАВКА НА ГОРЛЕ ЯПОНИИ И КОРЕИ

Третья цель – абсолютный диктат в Азии.

Япония и Южная Корея – технологические титаны, но полные калеки в плане ресурсов. Они импортируют более 95% своей нефти и газа. И почти все танкеры из Персидского залива идут в Токио и Сеул через узкие горлышки вокруг Тайваня.

Если Китай забирает остров:

1. Он ставит на его восточном побережье противокорабельные гиперзвуковые комплексы и авиаполки бомбардировщиков, накрывая прицелом все торговые пути на тысячи километров вокруг.

2. "Обойти" Тайвань танкерам физически невозможно: маршрут удлинится на 10 дней, мирового флота супертанкеров просто не хватит для обеспечения бесперебойных поставок, а стоимость фрахта и страховки убьет японский экспорт.

Пекин получает в руки главный вентиль Восточной Азии. Одно движение брови в Пекине – и в Японии гаснет свет и останавливаются заводы Toyota. Это способ принудить главных азиатских союзников США к покорности без единого выстрела по их территории.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЩЁЧИНА: Призрак 1949 года

И последнее – личная паранойя Коммунистической партии Китая.

С 1949 года, когда разбитые националисты Чан Кайши сбежали на Тайвань, этот остров является живым доказательством главной лжи компартии.

Партия десятилетиями вбивает в головы миллиарда китайцев: "Западная демократия не подходит китайскому менталитету! Китайцам нужна сильная рука, цензура и мудрый вождь, иначе будет хаос".

И тут прямо через стокилометровый пролив живут те же самые китайцы:

У них процветающая демократия;

Свобода слова и сменяемость власти;

И при этом один из самых высоких уровней жизни в Азии.

Существование Тайваня – это ежедневный идеологический плевок в лицо пекинскому режиму. Пока Тайвань свободен, легитимность компартии не абсолютна.

ИТОГ

Для Пекина Тайвань – это пробка в бутылке, в которой Запад держит китайскую империю уже 75 лет. Это вопрос выхода на стратегические океанские глубины, контроль над выживанием Японии и Кореи и ликвидация опаснейшего альтернативного пути для китайской нации.

Но парадокс в том, что попытка выбить эту пробку силой может разбить саму бутылку. Решится ли Си Цзиньпин на военный штурм или продолжит медленно душить остров блокадой – вопрос открытый. Торг за этот кусок скалы в любом случае будет идти не в долларах, а по законам имперского выживания.