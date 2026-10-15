Блог | Трампа ждет импичмент, а Путин "потирает руки"

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Новости из США. Вторник, 13 октября 2026

И снова "путин хочет заключить сделку", и снова "путин и Зеленский ненавидят друг друга"

Что изменила "дизельная сделка" Трампа с путиным

* 47-й президент, как обычно, делает заявления, повторяя то, что он уже говорил много раз раньше.

В понедельник: "путин хочет заключить сделку", "нам нужно убедить Зеленского заключить сделку".

Во вторник: "путин и Зеленский оба хотят остановить войну. Но они так ненавидят друг друга, что не могут. США им должны в этом помочь".

И так далее. Анализировать этот поток сознания вперемежку с ложными утверждениями нет смысла.

Есть смысл анализировать дела и поступки.

В пятницу Трамп объявил о "сделке" с путиным по поставкам на мировые рынки российского дизельного топлива.

Самый точный ответ на вопрос, заданный ведущей телеканала MS NOW Кэти Тур о том, как относиться к тому, что США, возможно, закупят российское дизельное топливо, дал конгрессмен демократ, зам. председателя комитета Палаты Представителей по делам вооруженных сил Адам Смит:

– президент заслуживает импичмента и отстранения от должности.

Потому, что если США по указанию президента закупят российское дизельное топливо, то президент тем самым нарушит закон США от 2022 года, запрещающий импорт нефти и нефтепродуктов из России. А за нарушение закона президент заслуживает импичмента и отстранения от должности.

Адам Смит коротко и ясно обрисовал, что ждет Трампа в новоизбранной Палате Представителей, если факт покупки американским правительством российского дизельного топлива даже в символическом объеме будет установлен: импичмент.

Адам Смит добавил, что импичмент ждет также главу Пентагона Хегсета. Очевидно, в этом случае расследование как раз будет проводиться комитетом по вооруженным силам, который в случае очень вероятной победы демократов на выборах возглавит Адам Смит.

Что происходит после объявления Трампом о "сделке" с путиным по дизельному топливу и об "энергетическом перемирии", которое, как сообщили американские СМИ, должно по мнению Трампа заключаться во взаимном отказе от ударов по нефтеперерабатывающим заводам (которых у Украины не осталось после российских ударов еще в 2022 году), то есть, в отказе Украины от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщили многие американские СМИ со ссылками на свои "источники" Виткофф и Кушер при этом пригрозили Украине, что если она не прекратит бить по этим заводам, США перестанут предоставлять Украине развединформацию и продавать ей оружие за европейские деньги по программе PURL. Хотя те же СМИ со ссылками на другие источники сообщили, что такой ультиматум Виткофф и Кушнер не ставили.

Реальность же следующая.

Украина уже двое (уже трое – Ред.) суток не наносит ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украина не получила в ночь на вторник данные от американской разведки о российской баллистической атаке (хотя Трамп во вторник публично отрицал, что США перестали делиться данными разведки с Украиной).

Цена на дизельное топливо в США и в мире не изменилась, оставаясь рекордно высокой.

Цена на бензин в США и в мире не изменилась.

Цены на нефть очень незначительно колебались, и в данный момент цена за баррель "Брента" $107.1, что даже чуть выше, чем было в пятницу, до твита Трампа о сделке с путиным.

Если Трамп ставил своей целью повлиять на избирателей, чтобы они голосовали за республиканцев, то такой цели он не достиг. Он обещал в пятницу, что цены очень быстро упадут. Но реальность противоположна его обещаниям. Ценники на заправках отражают именно реальность и действуют несопоставимо сильнее, чем обещания Трампа.

Из всего этого следует на данный момент следующее.

Трамп республиканцам не помог. Они как находились на траектории поражения на выборах, так на ней и находятся.

Но Трамп оказал очень существенную помощь путину. Потому что уже двое (на данный момент уже трое – Ред.) суток Украина не наносит удары ни про российским нефтеперерабатывающим заводам, ни по перекачивающим станциям, ни по портовой инфраструктуре, используемой для экспорта нефти и нефтепродуктов.

Если Украина будет продолжать и дальше такое одностороннее энергетическое "перемирие", путин будет потирать руки, потешаясь над Трампом.

* Газета Вашингтон Пост опубликовала детали очередного "мирного плана", предложенного Виткоффом и Кушнером на встрече с украинской делегацией и представителями нескольких европейских стран, НАТО и ЕС в прошлую пятницу.

Не будем обсуждать замораживание войны на линии фронта просто потому, что путин на это не согласится. Не будем обсуждать гарантии безопасности Украине на уровне 5-й статьи НАТО, опять же просто потому, что путин на это не согласится (да и почему бы просто не принять Украину в НАТО в таком случае).

И поскольку путин на это не согласится, то невозможно достичь соглашения на таких условиях в сегодняшней ситуации, когда у России еще есть ресурсы для продолжения войны.

Но в этом "мирном плане" есть один пункт, который стоит обсудить. Восстановление поставок газа и нефти из России в Европу, в том числе через Украину. Трамп и его окружение снова хотят сделать Европу тотально зависимой от российских энергоносителей. Сообщения ряда СМИ о переговорах на тему поставок газа с участием Кушнера и Виткоффа, которые с Россией собирается вести партия "Альтернатива для Германии", в свете последних новостей не вызывают удивления.

Вообще же, самое примечательное в том, что все это находится в точном соответствии со "Стратегией национальной безопасности США", – официальной внешнеполитической доктриной Трампа и его администрации, опубликованной в начале декабря 2025 года.

В этом документе, в частности, говорится:

"Война в Украине имела парадоксальный эффект – она увеличила внешнюю зависимость Европы, в особенности Германии. Сегодня немецкие химические компании строят одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов в Китае, используя российский газ, который они не могут получить дома".

То есть, администрация Трампа в основном внешнеполитическом документе говорит о том, что немецкие компании должны получать российский газ!

В том же документе провозглашается, что США рассматривают ЕС как враждебную своим интересам организацию и будут всячески поддерживать в Европе те силы, которые ослабляют ЕС:

"Мы поддерживаем суверенные права государств, выступаем против подрывного вмешательства надгосударственных организаций и стремимся реформировать те институты, которые должны не мешать, а помогать суверенитету и продвижению американских интересов".

"К более глубоким проблемам, с которыми сталкивается Европа, относятся деятельность Европейского Союза и других надгосударственных структур, подрывающих политическую свободу и суверенитет".

И далее высказывается поддержка тем политическим силам в европейских странах (ультраправым), которые по свой сути являются антиевропейскими.

Цели путина и Трампа по отношению к Европе едины. Трамп не видит в либерально-демократической Европе союзника и хочет прихода к власти в европейских странах ультраправых. путин хочет того же. Каждый из них считает, что сможет подчинить разрозненные европейские страны себе. Так уже делили Европу гитлер и сталин. К чему это привело, хорошо известно.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 830 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Американские друзья, голосуйте на выборах: по почте, досрочно, в день выборов. Не забудьте, что от ваших голосов зависит судьба США, судьба Украины, и судьба всего мира.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.