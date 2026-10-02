"Когда, как не сейчас?" Правительство Польши готовит "предвоенный закон" с учетом опыта Украины

В Польше готовят законопроект, призванный повысить готовность государства к возможному вооруженному конфликту и урегулировать его функционирование в условиях угрозы. Министерство обороны Польши заявляет, что при подготовке документа был учтен опыт Украины, полученный в ходе полномасштабной войны.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге в Домброве-Гурничей. Информацию о подготовке законопроекта также сообщило польское издание Rzeczpospolita.

В Минобороны Польши проанализировали изменения, которые Украина внесла в законодательство после начала полномасштабной войны. В то же время польские власти не планируют механически копировать украинские решения.

"Речь идет об адаптации законодательства, извлечении уроков из войны в Украине", — пояснил Косиняк-Камыш.

Украинский опыт может стать для Польши источником рекомендаций при разработке собственных правовых механизмов.

Законопроект призван урегулировать взаимодействие между различными органами власти и функционирование государства в условиях кризисного управления. Также предусмотрены изменения в системе постоянного дежурства и управления обороной государства, планировании оборонных мероприятий в невоенной сфере, подготовке персонала, оборонных учениях и курсах.

Отдельно документ предусматривает возможность заблаговременного перемещения польских и союзных войск в случае возникновения угрозы, подготовку необходимой инфраструктуры и согласование польского Плана оборонного реагирования с системой реагирования НАТО (NATO Response System).

В настоящее время законопроект находится на этапе внутреннего согласования в польском Минобороны. Когда именно его будет рассматривать Сейм, пока не определено.

В польском оборонном ведомстве отмечают, что новый закон должен устранить правовой пробел между функционированием государства в мирное время и формальным введением военного положения. В настоящее время нормы, касающиеся оборонной подготовки и управления обороной Польши, содержатся в нескольких различных нормативных актах.

Косиняк-Камыш заявил, что польское правительство должно быть готово к самым сложным сценариям. Он также перечислил ряд ситуаций, которые, по его словам, свидетельствуют о необходимости повышения готовности Польши.

"Если иностранные ракеты нарушают наше воздушное пространство, если дроны летают у польской границы, если в Люблинском и Подкарпатском воеводствах мы постоянно вынуждены рассылать предупреждения из-за угроз, диверсий, помехи сигналу GPS или перерезание кабелей на дне Балтийского моря, то когда, как не сейчас, должна быть ситуация угрозы?", — сказал министр.

Общество должно знать о потенциальных рисках, поскольку это необходимо для укрепления устойчивости государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время войны или объявления соответствующего вида мобилизации обязанностьявиться на службу может касаться граждан Польши, постоянно проживающих за пределами страны. Новые правила также определяют категории людей, которых могут освободить от военной обязанности, и предусматривают ответственность за уклонение.

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