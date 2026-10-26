Блог | Конец старого мира. 7 правил, которые больше не работают, и почему будущее может принадлежать Украине

Если вам кажется, что мы живем в мире, где все правила сломались, – вам не кажется. Так и есть.

Сломались 7 привычных вещей. Им пришел конец.

1. Конец мирового порядка. Конец представлениям о том, что в мире есть незыблемые правила и принципы, надежные союзы и союзники. Что мир управляется ценностями и договоренностями. Что можно иметь небольшой оборонный бюджет и заботиться лишь о благосостоянии, а о безопасности позаботится кто-то другой. Что между миром и войной есть четкая граница и можно не допустить войну за этой границей.

2. Конец глобализации. Основная часть мировой торговли идет через несколько узких проливов. Условные варвары могут парализовать мировую торговлю, которую защищают авианосцы, – когда-то это раздражало нас в "Цивилизации" Сида Мейера, а сегодня это реальность. Цепочки создания добавленной стоимости могут внезапно и жестоко прерваться. Проданные вам товары или услуги могут вдруг перестать работать из-за отдаленного политического решения. Себестоимость теперь уже не королева – приходится задумываться о безопасности, когда покупаешь что-то на другом континенте.

3. Конец безусловного роста. Экстенсивная модель экономики основывалась на трех вещах: росте населения, экспансии на новые рынки и неисчерпаемости природных ресурсов. Сегодня все три фактора столкнулись с ограничениями. А бизнес привык всегда закладывать в финансовые планы больше, чем в прошлом году. На дешевые деньги в мире больше нельзя полагаться (нам-то все равно, у нас их никогда не было). В конце концов, бывает и так, что ВВП все же растет, а все показатели качества жизни снижаются.

4. Конец образа жизни. Раньше образование было социальным лифтом на всю жизнь. Сегодня этот лифт часто не работает, ходит с перебоями и в обе стороны. Принцип, согласно которому дети будут жить лучше родителей, выходит из употребления. А все меньшему количеству детей придется кормить все большее количество стариков, поэтому контракт поколений дает серьезную трещину.

5. Конец идеологий. Правые и левые все меньше отличаются экономическими программами, соревнуясь в популизме: кто больше и красивее пообещает и ничего не сделает. Мечты об общественном консенсусе тщетны. К тому же неформальные институты представительства интересов (часто сосредоточенные на одной проблеме) приобретают больший вес, чем формальные.

6. Конец веры в прогресс. Демократия и свобода не победили во всем мире, как когда-то считалось после распада СССР. Формальный уровень образования растет, а взрослости и мудрости от этого не прибавляется. Накопление знаний не конвертируется в другие хорошие вещи: мир, благополучие, справедливость и т. д.

Все это закончилось не за один день. Происходило постепенно и порой незаметно, но вот наконец мы здесь.

Вы скажете, что я обещал 7, а получилось 6. Шесть – не очень красивое число, а семь всем нравится. Так что вот вам седьмой пункт, который объясняет предыдущие.

7. Конец предсказуемости и уверенности. На самом деле шесть вышеперечисленных привычных вещей не закончились навсегда, одновременно, повсюду и для всех. Закончилась наша уверенность в том, что они вечны и гарантированы.

Это не упадок мира. Это разрыв эпох – старые правила больше не действуют, а новые еще не написаны. Междуцарствие (interregnum).

Кто будет определять эти новые правила?

В истории постоянно случалось, что в межцарствие новые правила определяют малые игроки с периферии системы. Те, кто живет на краю, на границе и первым видит восход солнца новых трендов. Те, у кого хватает смелости определять. Те, кого не испортила хорошая жизнь в центре системы. Те, кто способен действовать в условиях неопределенности, не ожидая гарантий от мира. Те, кто быстрее адаптируется.

Возможно, это мы.