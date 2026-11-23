В Италии застрелился экс-глава полиции, противостоявший мафии "Коза Ностра": что известно о мотивах

Бывший руководитель Национальной полиции Италии Джанни Де Дженнаро покончил с собой в собственном загородном доме в Тоскане. Его родственники забили тревогу, когда не смогли связаться с ним. Смерть 78-летнего чиновника произошла на фоне расследования, которое касается попыток скрыть обстоятельства резонансного мафиозного убийства 1992 года.

Об этом сообщает Reuters. Де Дженнаро находился под следствием из-за возможных попыток помешать новому расследованию убийства судьи Паоло Борселлино.

В 1992 году в Палермо взрыв автомобиля унес жизни судьи и пятерых сопровождавших его полицейских.

За несколько дней до смерти прокуроры на Сицилии обратились с ходатайством о домашнем аресте бывшего главы полиции. Суд отклонил его, однако обвинение подало апелляцию. Решение по этому делу ожидали в ближайшие недели.

Де Дженнаро отрицал какие-либо нарушения. Его адвокат Франческо Берторотта рассказал газете La Repubblica, что во время их разговора на протяжении недели мужчина был глубоко подавлен.

"Он звучал расстроенным из-за того, что ему приходилось защищаться от обвинений, которые он считал несправедливыми и клеветническими", – сказал адвокат.

Прокуратура города Гроссето, где расположен дом Де Дженнаро, начала отдельное расследование по подозрению в доведении до самоубийства. Следователи нашли записки, адресованные членам семьи и, возможно, являющиеся прощальными посланиями, а также другие документы.

Убийство Паоло Борселлино стало одним из самых громких преступлений итальянской мафии. Менее чем за 2 месяца до этого в результате мафиозного взрыва погиб судья Джованни Фальконе, близкий соратник Борселлино и Де Дженнаро.

В ходе первоначального расследования правоохранители установили подозреваемых, которых впоследствии оправдали. Последующие следственные действия касались, в частности, возможного получения ложных признаний. Обстоятельства того, как это произошло, до сих пор остаются предметом споров.

Сын убитого судьи Манфреди Борселлино отреагировал на смерть бывшего полицейского словами…

"Возможно, еще одна часть правды ушла вместе с ним", – сказал он.

Де Дженнаро был одной из ключевых фигур в борьбе Италии с организованной преступностью. В 1980-1990-х годах он участвовал в кампании против сицилийской мафии "Коза Ностра", сотрудничал с судьей Джованни Фальконе и помогал организовать экстрадицию из Бразилии мафиозного информатора Томмазо Бушетты.

Он возглавлял Управление расследований по борьбе с мафией, а в 2000-2007 годах был главой Национальной полиции Италии. Позже он координировал работу разведывательных служб страны.

В 2013 году Де Дженнаро стал главой государственной оборонно-аэрокосмической компании Finmeccanica, которую позже переименовали в Leonardo. На этой должности он находился до 2020 года.

Его карьера также сопровождалась скандалами. В частности, он руководил полицией во время саммита G8 в Генуе в 2001 году, который сопровождался жестокими столкновениями правоохранителей с антиглобалистами. По связанному с этим делу Де Дженнаро отрицал свою вину и был оправдан.

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