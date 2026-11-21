Иран атаковал американские военные базы в Бахрейне: что происходит

В Бахрейне утверждают, что п...

В Бахрейне 21 ноября иранские войска якобы нанесли удары по двум военным базам США. Предварительно, обстрелы осуществили дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщает Iran International, Корпус стражей исламской революции утверждает, что поразил авиационные базы вблизи городов Риффа и Авали. В КСИР заявили об успешном уничтожении радаров комплексов ПВО и ПРО Patriot.

По уточненным данным Fars, иранцы запустили шесть средств поражения по американской радиолокационной системе противовоздушной обороны, расположенной на вертолетной базе "Ар-Рифа". На аналогичную цель КСИР нацелился и вблизи города Авали, в самом центре острова Бахрейн. Там размещены позиции противовоздушной обороны США (в частности, РЛС Patriot).

В КВИР причиной обстрела назвали предыдущие действия Соединенных Штатов, в частности нарушение воздушного пространства Исламской Республики американскими беспилотниками MQ-1 и MQ-9.

В СМИ появились фото пожара... Источник: Iran International Развернуть

В Бахрейне заявляют о перехвате вражеских целей

Советник короля Бахрейна по вопросам СМИ объявил в субботу, что системы противовоздушной обороны страны якобы перехватили и уничтожили иранские средства поражения.

Такое же заявление опубликовало Генеральное командование Сил обороны Бахрейна. Военные сообщили, что обломки сбитых объектов "нанесли незначительный материальный ущерб". Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Генеральное командование предупредило, что Иран может продолжить свои атаки против страны, но армия "продолжает противостоять воздушным атакам" и находится в высокой боевой готовности.

Бахрейн на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, 19 ноября Сенат отклонил резолюцию, которая должна была обязать американского президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Инициатива демократов не набрала необходимого количества голосов, несмотря на поддержку нескольких сенаторов-республиканцев.