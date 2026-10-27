Блог | Чем опасно поражение Трампа для США и Украины

Трамп с треском проиграет midterms – но стоит ли всем сразу открывать шампанское?

Лонгрид. На американскую тематику, которая, к сожалению, очень актуальна для нас. Скоро будем разбираться в американской политической системе не хуже, чем в нашей родной ).

До промежуточных выборов в США – восемь дней. Рейтинг одобрения Трампа – 31% и даже ниже, согласно некоторым опросам, самый низкий за всю его политическую карьеру (Reuters/Ipsos), а на вопрос "за какую партию будете голосовать" демократы опережают на 12 пунктов. Конечно, нам хотелось бы думать: "Трамп получит по зубам – Украине станет легче".

Но не стоит спешить. Джон Сопел, многолетний редактор BBC в Северной Америке, пишет в The Independent: "Когда Трамп проиграет с треском – готовьтесь к худшему". Как говорят бойскауты – надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Мы в Украине живем в "худшем" уже довольно долго, но посмотреть и на американское "худшее" тоже интересно.

I. Анамнез

В октябре 2016-го Трамп торжественно пообещал "полностью признать результаты этих великих исторических президентских выборов – *если я победю*". С тех пор формула не изменилась.

2020-й: более 60 исков, почти все проиграны. Звонок в Джорджию с просьбой "найти 11 780 голосов". 6 января. 147 республиканцев в Конгрессе, поддержавших возражения против результатов. А в первый день второго срока – помилование около 1500 участников штурма Капитолия.

2026-й: в январе ФБР по ордеру изымает все бумажные бюллетени 2020 года в округе Фултон, Джорджия – через пять лет после выборов, которые пересчитывали, проверяли аудитами и в судах. В Белом доме работает отдельный советник, Курт Олсен, которому Трамп поручил доказать давно опровергнутые истории о фальсификациях. А в феврале NBC прямо спросила Трампа, признает ли он результаты промежуточных выборов. Ответ: "Признаю, если выборы будут честными". А если нет – "должно произойти что-то другое".

Кто будет решать, были ли выборы честными, – угадайте с одного раза.

II. Вероятность злоупотреблений

К дню голосования – невысока. Выборы в США проводят штаты. Менять правила может разве что Конгресс законом, но не президент указом (статья I, раздел 4 Конституции). Попытка "федерализовать" выборы уперлась в суды: Верховный суд заблокировал правило, по которому почта не должна была бы доставлять бюллетени штатов, не загрузивших свои списки избирателей на федеральный портал. Против были лишь двое судей из девяти, и все трое назначенцев самого Трампа оказались в большинстве. Министерство внутренней безопасности обещало не размещать на участках агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) – разве что в случае "активной угрозы общественной безопасности". Сопел считает, что именно федеральные агенты и ICE у участков в округах с большим количеством латиноамериканских избирателей – самый реальный способ снизить явку еще до подсчета. Не исключаю, но и ставить на это не стал бы.

После голосования – высокая. Здесь начинается самое интересное: война за сертификацию каждого "плотного" округа, требования изъять машины для голосования, аудиты, пересчеты, суды. Отдельный сюжет – 3 января, когда собирается новый состав Палаты представителей. Список новоизбранных членов составляет Клерк Палаты на основании сертификатов от штатов. Сопел допускает сценарий, при котором Клерка втягивают в эти игры, а победителей-демократов из нескольких "плотных" округов просто не пускают в зал. Для этого, пишет он, требуется очень извращенное толкование законов и правил. Извращенное – но не невозможное.

Украсть выборы в масштабах страны – маловероятно. И здесь лучше всего аргументирует сам Трамп. О 2024-м он сказал: мошенничество, мол, было, но "it was too big to rig" – победа была слишком большой, чтобы ее подтасовать. Если отрыв будет похож на нынешние 12 пунктов в опросах, эта логика сработает и против него.

И это не только страшилки левых колумнистов. Питер Тиктин – друг детства Трампа и адвокат Тины Питерс (бывшей окружной чиновницы из Колорадо, осужденной по делу о взломе избирательного оборудования). По словам господина Тиктина, у него была "определенная координация" с Белым домом по поводу проекта чрезвычайного указа о выборах. В конце сентября Тиктин заявил, что "в случае еще одних сфальсифицированных выборов" понадобится военное положение. И объяснил логику: если уж начнется гражданская война "любого рода", то лучше, чтобы это было военное положение и оружие было в руках "нашей стороны". Белый дом отвечает, что "каждый законный голос должен быть учтен".

III. Кино

Кто видел "Гражданскую войну" Алекса Гарленда (2024)? Президент на третьем сроке, ФБР ликвидировано, армия бьет по собственным гражданам, Техас и Калифорния – в одном окопе против Вашингтона. Самое страшное в этом фильме – не бои. Самое страшное, что Гарленд вообще не объясняет, с чего все началось. Нет первого выстрела, нет момента, когда все сломалось. Страна просто уже в состоянии войны.

В жизни такие вещи не начинаются с танков. Они начинаются с "признаю, если честно". С адвоката, который вслух рассуждает, чья сторона будет держать оружие. С бюллетеней пятилетней давности, за которыми приходит ФБР. И с вопроса, который персонаж Джесси Племонса задает журналистам под дулом винтовки: "А ты какой именно американец?" То есть когда закон подменяют вопросом "свой или чужой".

Дойдет ли Америка до Гарленда? Не знаю. В 2020-м американские институты выдержали: суды, штаты, чиновники-республиканцы, которые отказались "искать голоса". Надеюсь, выдержат и сейчас. Но "выдерживают" – это процесс, а не гарантия. А Трамп, хоть и движется в сторону "сбитого летчика", все еще имеет много рычагов и нездоровую волю, чтобы ими пользоваться.

IV. Что это значит для нас

Американская политика уже живет по избирательному календарю. Иран – "после выборов". Дизель – "до выборов". Украина – как получится.

Цепочка такая. Война с Ираном разгоняет цены на топливо. Наши дроны тем временем бьют по российским НПЗ, и россия с июля запрещает экспорт дизеля. В Америке дизель бьет ценовые рекорды, рейтинг Трампа летит вниз – и менее чем за месяц до выборов он договаривается с путиным по телефону. Результат: россия обещает поставлять дизель, Минфин США до апреля 2027-го разрешает продавать российский дизель на мировом рынке без санкций, а еще через неделю Трамп замораживает большинство российских положений "адских санкций" – закона, названного в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Того самого, который Сенат принял 86 голосами против 11, а Трамп лично подписал менее чем за месяц до этого. Сопел называет это "большим и позорным российским дизельным гамбитом" – и отмечает, что цены на заправках он так и не сбил.

А виновной назначили кого? Ну, конечно же, Украину. Зеленский, мол, "хочет создать проблемы нашим фермерам с дизелем", так что Украине "пора обзавестись новым президентом". Тем временем россия, по словам Зеленского, "поблагодарила" за снятие санкций пятью КАБами по жилым домам Запорожья.

И это – до выборов, пока Трамп еще надеется победить. Теперь представьте, что будет после: его партия проиграла, а он не признает поражение. Два месяца борьбы за сертификаты и кресла в Палате – как раз зимой, когда Россия бьет по энергетике. Вашингтон занят собой. А президенту, который борется за легитимность у себя дома, очень пригодится быстрая "победа" за рубежом – например, "мир", за который платить будет не он. Это моя оценка, а не факт. Но история с дизелем показывает, в какую сторону гнется эта логика.

Москва, конечно, поможет. В 2024-м американские спецслужбы официально признали российским фейком видео, на котором якобы уничтожают бюллетени в Пенсильвании. В начале 2025-го спецгруппу ФБР по противодействию иностранному влиянию распустили. Выводы делайте сами.

И о легитимности. Человек, который не может безоговорочно пообещать признать результат выборов в собственной стране, советует украинцам сменить президента. Можно как угодно относиться к Зеленскому, но кто руководит Украиной – решают украинцы. На выборах, когда закончится военное положение.

В 2004-м мы уже видели попытку украсть выборы – и видели, как ее остановили: Майдан на улицах и Верховный Суд, признавший результаты второго тура недействительными. Американцы сейчас сдают экзамен, который мы уже сдавали двадцать два года назад. А наша задача – провести послевоенные выборы так, чтобы к ним не придрался ни один Тиктин: ни вашингтонский, ни московский.

Так что 3 ноября смотрите на Америку не как болельщики. Нам не нужен "наш" победитель – нам нужна Америка, которая выздоравливает от тяжелой болезни "трампулизм", работает так, как задумано, и признает выбор собственных избирателей. А пока она выясняет отношения сама с собой, наша работа – не ждать: собственное оружие, Европа, санкционное давление на всех площадках, где нас слышат.

И если еще не видели "Гражданскую войну" – посмотрите. Это не прогноз. Это прививка, бустер которой очень нужен Америке.

Хотя, кто знает, может, это и был прогноз. В "Идиократию" тоже никто бы не поверил...