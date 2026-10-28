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Переговоры Стубба с Путиным: никаких мирных переговоров в ближайшие месяцы

В России рассматривают два базовых сценария, которые пока не предусматривают никакой деэскалации. Варианты сценариев зависят прежде всего от результатов выборов в США.

Далее текст на языке оригинала.

1. Якщо Трамп залишає за собою сенат, базовим сценарієм для Путіна залишається план Дмітрієва, який передбачає: а) США отримають ексклюзивні посередницькі функції в торгівлі підсанкційними товарами; б) США тиснуть на ЄС задля зняття санкцій; в) як компенсацію ЄС отримають гарантії безпеки; г) Росія інтенсифікує удари по Україні і продовжить гібридні атаки на ЄС. Путін вважає, що в березні-травні він вийде на результативні переговори.

2. Якщо Трамп програє вибори в сенат і входить в період імпічменту, план Дмітрієва може бути згорнутим. А логіка Путіна буде триматися на масштабному залякуванню ЄС. В Кремлі вважають, що інтенсифікація ударів по Україні та масштабування гібридних ударів по ЄС плюс зміна політичної ситуації в ряді країн ЄС і, головно, у Франції не лише розвалять фінансову коаліцію, але й змусять ЄС сісти за стіл переговорів по зняттю санкцій.

Як і в першому варіанті, Путін вважає, що це станеться в березні-травні. До цього часу вірогідність прямої агресії проти якоїсь європейської країни низька.

Б

3. Паралельно росіяни вважають, що вони можуть розіграти іранську карту і спробувати обміняти Іран на Україну. Саме тому РФ пробує більш активно ввійти в питання мирного врегулювання в Ірані. Але тут ціль не стільки вирішити питання, скільки максимально потягнути час. Адже врегулювання іранського питання автоматично опустить ціни на нафту. В цьому контексті цікаво буде дивитися за перебігом премʼєріади в Ізраїлі.

4. Путін виходить із явно хибного уявлення, що Китай та США повністю толеруватимуть його методи кошмаріння Європи. Звичайно, і КНР і США хочуть слабкої Європи. Але їм потрібна слабка Європа на якій вони будуть заробляти. Путін же одночасно ставить перед собою дві прямо протилежні цілі: заробляти на ЄС і розвалити ЄС. Звичайно, це можна списати на підняття ставок, але його ультиматуми по поверненню НАТО до кордонів 90-х є недопустимими ні для кого. Але, при цьому, маємо розуміти, європейці будуть вести переговори з РФ і задумуються над тим, як їм виходити з нинішньої ситуації. І зняття санкцій в тому чи іншому форматі також лежить на столі.

5. Путін виходить з того, що Європа слаба і не виступить проти його ініціатив. Зрештою останні пʼять років показують нам, що його стратегія вибудовується на тезі, що він знаходиться в сферичному вакуумі і ніхто не буде чинити спротив. А якщо спротив зʼявиться, повертаємося до стану "перечекати поки зʼявляться нові обставини". А тому життя обовʼязково внесе свої корективи в стратегію Кремля.

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