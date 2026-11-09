Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем

Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове (Польша), умер в больнице. С момента госпитализации его состояние оценивали как критическое, а врачи несколько раз оперировали нападавшего.

Он умер утром, 9 ноября. Об этом пишет польское издание onet со ссылкой на правоохранителей.

Что известно о стрелке и состоянии пострадавших

"Сообщаем, что виновник трагических событий умер сегодня утром в больнице", – говорится в заявлении малопольской полиции на платформе X.

Сообщение. Источник: Скриншот

Малопольский воевода Кшиштоф Кленчар сообщил, что нападавший умер в понедельник в 4:30 утра. С самого начала его состояние было критическим.

"Борьба за спасение жизни этого человека продолжалась, несмотря на совершенное им зло. Он перенес как минимум три операции", – сказал он.

Кленчар также рассказал о состоянии 15 пострадавших в результате теракта.

"Состояние 14 из этих людей оценивается как стабильное. Один из пострадавших, полицейский, который непосредственно участвовал в задержании преступника, остается в тяжелом состоянии. Однако вчера он вышел из комы. Он находится под надлежащим наблюдением", – отметил он.

Что известно о погибшем стрелке

По имеющейся информации, стрельбу на Главной рыночной площади Кракова устроил 24-летний Михал Оксинский. Жертвами его нападения стали шестеро человек.

Кроме того, мужчину подозревают в убийстве собственных родителей и сестры, тела которых нашли в квартире в Островце-Свентокшиском.

Стрелок Михал Оксинский. Источник: Скриншот

Что предшествовало

Стрельба на Главной рыночной площади Кракова произошла днем в субботу, 7 ноября. Мужчина заехал на площадь на автомобиле и открыл огонь по прохожим, в результате чего погибли шестеро человек. Полиция задержала нападавшего.

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Во время осмотра его автомобиля в багажнике обнаружили значительный арсенал оружия, а позднее в жилище мужчины нашли тела еще трех человек – двух женщин и мужчины.

Стрельба в Кракове. Источник: Скриншот

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