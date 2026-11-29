Был замкнутым и испытывал проблемы с учебой: в Варшаве расследуют доведение до самоубийства украинца, который пытался сжечь себя заживо

Украинец, совершивший самосожжение в Варшаве, раньше учился в двух польских университетах, но испытывал трудности с учебой. Полиция расследует обстоятельства происшествия по версии доведения до самоубийства.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники. Журналисты выяснили подробности учебы и жизни украинца в Польше.

Что известно об украинце

Пострадавший – программист, у него есть польский идентификационный номер PESEL. По информации собеседника издания, по дороге в больницу мужчина еще был в сознании и успел рассказать, что живет в Польше четыре года, а его семья осталась в Украине.

Среди личных вещей украинца нашли обгоревший студенческий билет Вроцлавского политехнического университета. Как выяснилось, это был его первый университет, однако из-за систематических пропусков занятий студента должны были отчислить.

Позже мужчина поступил в Ченстоховскую политехнику, где жил в студенческом общежитии. Однако и там у него возникли проблемы с учебой, из-за которых ему также грозило отчисление.

Студенты, жившие с мужчиной в одном общежитии, рассказали полиции, что он был замкнутым и почти не общался с другими жильцами.

Известно, что он увлекался компьютерными играми. По словам соседа по комнате, именно это могло влиять на посещаемость занятий.

"Он играл ночами напролет, а днем отсыпался", – рассказал сосед по комнате.

В настоящее время обстоятельства самосожжения украинца в Варшаве расследуют как возможное доведение до самоубийства.

Что предшествовало

Инцидент произошел вечером 25 сентября в центре Варшавы, на улице Краковское предместье, напротив Президентского дворца и возле здания Министерства культуры Польши. Мужчина облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Очевидцы потушили огонь с помощью огнетушителей. Затем пострадавшего с тяжелыми ожогами доставили в Военно-медицинский институт. Позже сенатор Гжегож Схетина подтвердил, что пострадавший является гражданином Украины и имеет Карту поляка.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы государственной охраны, которые вызвали медиков, пожарных и полицию. По информации одного из местных изданий, мужчина имел при себе документы, в которых требовал равного отношения к украинцам и полякам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в Варшаве неизвестная женщина напала на украинского бойца ММА Виталия Ляликова. По словам 23-летнего спортсмена, пассажирка ударила его по голове, плевала в его сторону и пыталась толкнуть ногой, однако он не стал отвечать ей ударами, ограничившись съемкой происходящего на телефон.