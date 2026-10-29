Блог | "Божественный дракон": как Китай готовится к войне в космосе

У Китая есть собственный многоразовый космоплан, о котором почти ничего не известно. Официально аппарат называется просто "многоразовый экспериментальный космический аппарат", а имя Шэньлун, то есть "Божественный дракон", придумали уже китайские энтузиасты.

Его ближайший аналог – американский Boeing X-37B. Таким образом, сегодня Китай и США – единственные страны, которые используют многоразовые космопланы после того, как в 2011 году списали американские шаттлы.

По оценкам, длина Шэньлуна составляет около 10 метров, тогда как X-37B – примерно 9 метров.

Схема у них одинаковая: это беспилотный аппарат с несущим корпусом, который стартует вертикально на ракете и автономно садится на взлетно-посадочную полосу, как самолет. Китай выводит его на орбиту ракетой Long March 2F – той же, что доставляет на орбиту пилотируемые корабли "Шэньчжоу", со стартовой площадки в Цзюцюане. Поэтому аналитики оценивают массу аппарата в 7–8 тонн. Оператором является корпорация CASC, которая не раскрывает ни характеристик, ни назначения, ограничиваясь формулировкой о "технологической проверке многоразовых аппаратов в интересах мирного использования космоса".

Характер его полетов весьма показателен. Первая миссия в сентябре 2020 года длилась всего двое суток, вторая в 2022 году – 276 суток, третья, начавшаяся в декабре 2023 года, – около 266 суток. Четвертый полет начался 7 февраля 2026 года и продолжается до сих пор. 22 июня компания LeoLabs зафиксировала рядом с космопланом неизвестный объект, который не совпадал ни с одним другим в ее каталоге, и Космические силы США внесли его в реестр.

Позже выяснилось кое-что еще интереснее. По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, во время нынешней миссии аппарат дважды выпускал, а затем снова захватывал один и тот же небольшой спутник. То есть Китай отрабатывает не просто полет, а маневрирование и захват объектов на орбите.

Тайна сохранялась до последнего. 26 октября 2026 года Разведывательное управление Министерства обороны США впервые опубликовало четкое изображение аппарата в открытой оценке угроз в космосе. Показательно и то, что Китай не зарегистрировал ни миссию Шэньлуна, ни выпущенные им объекты в ООН, как того требует Конвенция о регистрации.

Американский X-37B пока впереди. Он летает значительно дольше – от 434 до 908 суток в последних миссиях – и умеет выходить на высокие эллиптические орбиты. В августе прошлого года он отправился в восьмую миссию, чтобы испытать квантовые инерциальные датчики и высокоскоростную лазерную связь. Шэньлун пока работает на низкой орбите, но продолжительность его миссий стабильно растет.

Официально обе страны говорят об отработке маневрирования, многоразовости и развертывания малых спутников. На самом деле это элементы систем военного космоса, и именно они меняют контуры будущей войны.

Такой аппарат может неделями незаметно приближаться к чужому спутнику, фотографировать его, перехватывать сигналы, а при необходимости ослепить или столкнуть с орбиты, не оставив обломков и доказательств. Он способен быстро вывести новые малые спутники взамен уничтоженных, чтобы армия не лишилась связи и разведки в разгар конфликта. А многоразовость позволяет после каждой миссии менять полезную нагрузку, так что сегодня это разведчик, а завтра инспектор или охотник за чужими аппаратами.

Мы в Украине хорошо знаем, что война выигрывается там, где ты видишь противника раньше, чем он тебя. Starlink, спутниковая разведка и навигация стали для нас жизненной необходимостью, потому что без них не работает наше основное оружие – дроны и артиллерия.

Теперь борьба переходит на уровень выше, и побеждать будет тот, кто сможет ослепить чужие "глаза" на орбите и сохранить собственные.

Космос перестал быть пространством для науки и становится новой линией фронта, на которой Китай уже вышел на принципиально новые позиции.