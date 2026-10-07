Блог | Беларусь уселась на двух стульях, а Европа оказалась перед двойным вызовом

Беларусь между военной интеграцией с Россией и торгом с Западом

Беларусь все глубже интегрируется в военную и политическую систему России, одновременно пытаясь использовать ограниченное восстановление контактов с Западом для ослабления санкций и получения экономических уступок. Это создает для европейских государств двойной вызов: Минск остается частью российской военной инфраструктуры, но одновременно стремится продемонстрировать готовность к выборочному взаимодействию с Западом.

Это противоречие особенно заметно в трех сферах – военной инфраструктуре, внутренних репрессиях и санкционной дипломатии.

Военный фактор

Гродненская область становится одним из ключевых направлений развития белорусской военной инфраструктуры. По сообщениям СМИ, представитель белорусской оппозиции Вадим Кабанчук заявил о расширении инфраструктуры при содействии России, включая модернизацию авиабазы для российских и белорусских самолетов и проверку боеготовности одной из воинских частей.

Само по себе развитие военной инфраструктуры не означает подготовки к неизбежному нападению на НАТО. Однако география имеет значение. Гродненская область непосредственно граничит с Польшей и Литвой и расположена вблизи Сувалкского коридора – стратегического участка между Польшей и Литвой, который имеет критическое значение для сухопутного сообщения стран Балтии с остальной территорией НАТО. Поэтому модернизация военной инфраструктуры в этом районе расширяет потенциальные оперативные возможности России и Беларуси на западном направлении. Особое значение имеет возможность использования белорусской территории, авиабаз, транспортной инфраструктуры и логистики российскими военными силами.

После 2022 года Беларусь уже продемонстрировала, что ее территория может использоваться Россией как военный ресурс. Российские войска использовали белорусскую территорию на начальном этапе полномасштабного вторжения в Украину, а военное сотрудничество между Москвой и Минском продолжает углубляться. Таким образом, вопрос заключается не только в возможности прямого использования Беларуси для будущей российской операции против НАТО. Более важным является постепенное создание условий, при которых российские военные возможности на западном направлении могут опираться на белорусскую территорию без необходимости развертывать всю соответствующую инфраструктуру непосредственно в России.

Репрессивная система остается неизменной

Внутренняя политика Минска развивается параллельно с военной интеграцией. Беларусь не демонстрирует системных изменений в отношении политической оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества. Доклад независимой международной экспертной группы ООН по вопросам Беларуси о роли государственных институтов в нарушениях прав человека в рамках уголовного процесса описывает системные проблемы на различных этапах преследования – от задержания до судебного разбирательства и периода после освобождения.

По оценке экспертов, ключевую роль в этой системе играют Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет, Генеральная прокуратура и судебная система. Среди задокументированных практик – произвольные задержания, ненадлежащие условия содержания, давление на задержанных, ограничение права на защиту, преследование адвокатов и отсутствие эффективных механизмов ответственности за нарушения.

Отдельное внимание привлекает дело бывшего бойца белорусского спецподразделения Юрия Гаравского, связанное с исчезновением в 1999 году бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего вице-премьера Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. В ходе апелляционного процесса в Швейцарии 22 сентября Гаравский заявил, что приказ об устранении политических оппонентов якобы исходил от Александра Лукашенко и государственного секретаря Совета безопасности и обороны Виктора Шеймана через других высокопоставленных представителей силового аппарата.

Эти свидетельства должны быть оценены судом наряду с другими доказательствами. Однако дело демонстрирует другую проблему – отсутствие в самой Беларуси эффективного механизма расследования преступлений, связанных с политическими репрессиями.

В этом смысле внутренняя репрессивная модель и внешняя военная политика Минска не являются двумя независимыми процессами. Система, не допускающая политической конкуренции внутри страны, одновременно обеспечивает предсказуемость режима для Кремля в вопросах военного сотрудничества.

Политические заключенные как элемент переговоров

В то же время Минск демонстрирует готовность к ограниченным договоренностям с Вашингтоном. По словам специального представителя президента США по Беларуси Джона Коула, Лукашенко согласился освободить 25 человек в рамках "жеста доброй воли". США, со своей стороны, отменили санкции в отношении двух белорусских предприятий – "Лакокраска" и "Беллесбумпром". Параллельно было объявлено о выведении из-под санкций белорусских производителей калийных удобрений. Президент Д. Трамп даже похвастался закупкой США белорусских калийных удобрений, которые дешевле канадских.

Эти договоренности важны не только сами по себе. Они демонстрируют потенциальную модель будущих отношений: Минск может использовать отдельные гуманитарные решения для получения экономических или санкционных уступок, не меняя фундаментальных принципов функционирования политической системы.

Для Запада это создает сложную дилемму. Освобождение политических заключенных имеет непосредственный гуманитарный эффект. Однако частичное ослабление санкций без структурных изменений внутри Беларуси может позволить Минску получать экономические преимущества, сохраняя при этом репрессивную модель. В таком случае санкции превращаются не только в инструмент давления, но и в предмет переговоров. Лукашенко получает возможность обменивать отдельные уступки на конкретные экономические результаты, не отказываясь от политического контроля.

Почему Европа продолжает санкционное давление

Европейская политика в отношении Беларуси остается более жесткой. Швейцария присоединилась к дополнительным санкциям ЕС, связанным с поддержкой Минском российской агрессии против Украины и внутренними репрессиями. Ограничения касаются экспорта товаров и технологий, которые могут способствовать военному, технологическому и промышленному развитию Беларуси, импорта отдельных белорусских товаров, транзита, финансовых операций и отдельных видов услуг.

Для Европы проблема Беларуси имеет два взаимосвязанных измерения.

Первое – безопасность. Беларусь предоставляет России территорию, военную инфраструктуру и логистические возможности. Ее военная интеграция с Россией означает, что потенциальная угроза восточному флангу НАТО больше не может оцениваться исключительно через призму российской территории.

Второе – политическое. Репрессивная система Минска фактически исключает нормальную политическую конкуренцию и ограничивает возможности для проведения независимой внутренней политики. Это делает внешнеполитический курс Беларуси значительно более зависимым от отношений с Москвой.

Стратегическая дилемма

Главный вопрос для Запада заключается не в том, возможно ли краткосрочное улучшение отношений с Минском. Оно уже демонстрируется отдельными договоренностями с США. Вопрос заключается в том, способны ли такие договоренности изменить стратегическую ориентацию Беларуси.

На нынешнем этапе нет очевидных признаков фундаментального пересмотра Минском военной интеграции с Москвой. Напротив, развитие военной инфраструктуры и продолжение сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом свидетельствуют о сохранении этой зависимости. Поэтому для Европы Беларусь все больше является не отдельной проблемой авторитарного управления, а частью более широкой российской среды безопасности. Любая оценка рисков на восточном фланге НАТО должна учитывать белорусскую территорию как потенциальный элемент российского военного планирования.

В то же время выборочное ослабление санкций и освобождение политических заключенных открывают возможность для ограниченного диалога. Насколько этот диалог сможет повлиять на поведение Минска, будет зависеть от того, будет ли экономическое и дипломатическое взаимодействие связано с конкретными изменениями во внутренней политике и военном сотрудничестве с Россией.

Именно эта комбинация – военная интеграция с Москвой, сохранение репрессивной системы и параллельный выборочный диалог с Западом – будет определять роль Беларуси в европейской безопасности в ближайшие годы.