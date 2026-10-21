Блог | Альтернативная история Марка Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио похвалил украинских военных за мужественное сопротивление врагу, но в то же время подчеркнул, что без помощи США, в том числе со стороны администрации Трампа, Украины уже бы не было. ("Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, Украины сейчас бы не было...").

Далее текст на языке оригинала.

Ця заява є класичним прикладом контрфактичного умовного судження (або контрфактуалу) у мовознавстві, логіці та філософії історії.

У політології такі заяви класифікують як "альтернативна історія" або "віртуальна історія".

Але тоді будемо чесними і підем за такою логікою до кінця – Україна залишилася би і якщо б капітулювала, то існувала якийсь історичний час з маріонетковим російським урядом, з виїздом мільйонів українців до Європи, Канади та США і продовженням війни в Європі та окупацією Молдови, Литви, Латвії, Естонії, атак на Польщу, Румунію та Фінляндію (думаю і Словаччина з Угорщиною не залишилися би поза увагою)…

Крім того, сотні тисяч українців були би загнані в армію окупантів (як зараз відбувається на окупованих територіях) – і ця вся армада могла піти ще далі...

А де гарантія, що тоді б росіяни не повернули стратегічну ядерну зброю на територію України і з їх сьогоднішніми підходами використовувати погрози зброєю масового знищення та відносною слабкістю економіки і управління не допустили би якоїсь жахливої помилки і не спробували протестувати здатність на відповідь Вашингтону.

І тоді б не стало не лише України, не стало би США, як власне і самої РФ…

Тому краще не використовувати всякі там умовні форми суджень, а сміливіше робити історію на правильній її стороні, як це зараз роблять українці.