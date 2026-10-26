Появляется все больше подробностей об интриге Путина, с расчетом на реализацию которой он согласился возобновить переговоры между США, Украиной и РФ. В Кремле начали говорить, что Европа должна быть включена в этот процесс и, более того, ее участие будет иметь "решающее значение для достижения соглашения".

Видео дня

Источники издания The Telegraph говорят, что истинная цель Москвы – использовать следующий раунд переговоров для получения уступок по вопросу расширения НАТО. "Вероятно, Путин потребует сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года – то есть до того, как бывшие страны Восточного блока начали вступать в альянс", – говорится в публикации.

По сути, это возвращение к тому самому печально известному "ультиматуму Лаврова", который Москва выдвинула накануне большой войны против Украины. Именно тогда Кремль потребовал "собирать манатки" и уходить из Восточной Европы. Это очередное подтверждение того, о чем я уже неоднократно писал. Путин хочет продолжать войну, а переговоры он будет торпедировать хождением по кругу, постоянно возвращаясь к своим безумным требованиям образца 2021–2022 годов.

Западу он будет рассказывать о недопустимости расширения НАТО, украинцам – морочить голову "денацификацией и демилитаризацией", выдвигая все новые территориальные и политические требования. Читать безграмотные лекции о половцах и печенегах и бесконечно лгать.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...