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Блог

Леонид Невзлин
Леонид Невзлин

Израильский общественный деятель, издатель

Мир / Мнения
Time to read1 мин
1,8 т.
Блог |

Появляются подробности об интриге Путина относительно переговоров

Появляются подробности об интриге Путина относительно переговоров
Владимир Путин и НАТО. Иллюстративный коллаж. Источник: danviet.vn

Появляется все больше подробностей об интриге Путина, с расчетом на реализацию которой он согласился возобновить переговоры между США, Украиной и РФ. В Кремле начали говорить, что Европа должна быть включена в этот процесс и, более того, ее участие будет иметь "решающее значение для достижения соглашения".

Источники издания The Telegraph говорят, что истинная цель Москвы – использовать следующий раунд переговоров для получения уступок по вопросу расширения НАТО. "Вероятно, Путин потребует сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года – то есть до того, как бывшие страны Восточного блока начали вступать в альянс", – говорится в публикации.

По сути, это возвращение к тому самому печально известному "ультиматуму Лаврова", который Москва выдвинула накануне большой войны против Украины. Именно тогда Кремль потребовал "собирать манатки" и уходить из Восточной Европы. Это очередное подтверждение того, о чем я уже неоднократно писал. Путин хочет продолжать войну, а переговоры он будет торпедировать хождением по кругу, постоянно возвращаясь к своим безумным требованиям образца 2021–2022 годов.

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Западу он будет рассказывать о недопустимости расширения НАТО, украинцам – морочить голову "денацификацией и демилитаризацией", выдвигая все новые территориальные и политические требования. Читать безграмотные лекции о половцах и печенегах и бесконечно лгать.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Леонида Невзлина
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