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Столкновение поездов в Испании: число жертв выросло до 69, в больницах остается 41 человек

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Столкновение поездов в Испании: число жертв выросло до 69, в больницах остается 41 человек
Поезд после столкновения в Испании. Источник: El Pais

В Испании число погибших в результате столкновения поездов выросло до 69 человек. Еще 41 пострадавший остается в больницах, в том числе 16 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Об этом сообщает RTVE. По данным властей Кастилии-Ла-Манчи и автономного сообщества Мадрид, 79 из 110 первоначально госпитализированных в регионе пациентов уже выписали из больниц.

Сколько пострадавших остаются в больницах

В Кастилии-Ла-Манче в больницах остаются 31 пострадавший, 13 из них находятся в реанимации. В частности, 18 человек госпитализированы в университетскую больницу Толедо, шестеро – в больницу Mancha Centro в Алькасар-де-Сан-Хуан, еще шестеро – в медучреждение в Сьюдад-Реале. Один человек находится в реанимации университетской больницы Альбасете.

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В Мадридском автономном сообществе госпитализированы еще десять пострадавших, трое из них – в отделениях интенсивной терапии. Всего после аварии медики региона оказали помощь 122 людям.

Представитель правительства Кастилии-Ла-Манчи Эстер Падилья заявила, что медики оптимистично оценивают состояние госпитализированных. По ее словам, врачи сообщают, что все пострадавшие должны выздороветь.

Идентифицировали 56 погибших

В то же время число погибших сейчас составляет 69 человек, однако власти не исключают, что оно может увеличиться. В судебно-медицинском институте Толедо продолжают работу по идентификации.

На данный момент удалось установить личности 56 погибших, еще 13 человек остаются неидентифицированными. По словам Падильи, для этого необходимо международное сотрудничество, поскольку среди пассажиров были граждане разных стран.

Также пока не определили дату официальной церемонии памяти погибших, которую планируют провести в кафедральном соборе Толедо. Ее организуют после завершения идентификации всех жертв, уведомления их родственников и проведения соответствующих процедур.

Напомним, 28 октября в Испании столкнулись два поезда, следовавшие между Лос-Ебенесом и Урдо в провинции Толедо. В результате аварии опрокинулись четыре вагона, а движение по высокоскоростной линии AVE Мадрид – Андалусия приостановили в обоих направлениях. Всего в двух поездах находились более 540 пассажиров.

Как писал OBOZ.UA, поблизости от Барселоны пассажирский автобус сорвался с высоты около 20 метров. В результате ДТП пострадали более 80 человек.

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