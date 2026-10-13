Звезда Дональда закатилась прямо в путинский чемоданчик
Понимает это Донни или нет, но звезда его закатилась прямо в путинский чемоданчик.
Даже если ее оттуда удастся извлечь, звезда еще долго будет пахнуть.
Два долгих года Трамп морочил миру голову, стесняясь признаться в патологических пристрастиях к путину.
Трамп легко и просто мог бы раскроить бошку русскому фашизму. Но он предал Запад, позволив жить путину и его диктатуре.
А она за это время окрепла, обнаглела и стала опасной для цивилизации.
Все эти годы путинизм рихтовал слабые мозги своего населения. Сегодня в фюрера верует почти 100 миллионов.
И это тоже, несомненно, "заслуга" Трампа, который так долго тянул со своим "каминг-аутом". И не сделал того, что должен был, как президент США.
Если не случится чудес или непредсказуемых поворотов сюжета, то выход один: грандиозная, глобальная заваруха.
Очень не случайно Главнокомандующий объединенными силами НАТО, предал гласности план войны с россией.
Тих был его голос и мрачен взор, но не было в нем азарта и тупой генеральской радости.
Да, несомненно, НАТО заломает страну людоедов. Вопрос лишь: какой ценой.
А русские наслаждаются своим фюрером, не понимая того, что его одержимость гарантия их конца.
"НАТО нанесет удары по Калининграду, Беларуси и Санкт-Петербургу в случае нападения России, – главнокомандующий НАТО в Европе.
Альянс намерен остановить российское наступление еще на начальном этапе:
– Дальнобойные ракеты поразят командные пункты и системы ПВО России;
– Авиация НАТО нанесет удары по российским подкреплениям и военным объектам в тылу;
– Тысячи беспилотников и наземных роботов должны сдерживать наступление, минимизируя человеческие потери."
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