Единственная в мире значимая страна, гарантии от которой хоть чего-то стоят, это КНР, или Дожились
Гарантии от стран, где на самом деле на реальных выборах избирают ее руководство, не стоят ничего.
Далее текст на языке оригинала.
Це, приміром, стосується:
і Сполучених Штатів (де виявилось можливим навіть таке явище, як Трамп, – із відповідним неминучим відлунням, що їх після нього ще очікує),
і Великої Британії (де лише за час повномасштабної війни в Україні вже працює п’ятий прем'єр),
і Німеччини (де найпопулярніша партія – неофашистська),
і Франції (де світ цілком може отримати напівфашистську президентку),
і стабільно нестабільної Італії (де чудова Мелоні, що очолює уряд аж чотири повні роки поспіль, є рекордсменкою з цього показника за останні 20 років і віцерекордсменкою за весь період після Другої світовоі),
і Канади (якій самій настільки некомфортно в своїй півкулі, що вона наразі хоче бути взагалі в Європі, тож там не до гарантій від неї комусь),
і далекої Японії (з її 4 прем’єр[к]ами в 2020/26),
і навіть такої тимчасово образливої-уразливої Південної Кореї (з її самобутнім звичаєм саджати та/або розстрілювати попередніх президентів – майже без виключень),
і, до речі, Бразилії (де саме сьогодні вирішується, чи відбудеться там зміна курсу на 180 градусів – з відповідною ротацією тих, хто за ґратами)
чи країни трьох вбитих Ганді, включаючи мати з сином (де з її півтора мільярдами населення за економічних умов, що навіть співставити неможливо з китайськими, в неї настільки величезні проблеми, що "гарантії Моді" не в моді – хай спочатку узгодить економіку з демографією).
Ну а де реальних виборів немає –
так це фашистсько-рашистська Росія
й Китай, тож лише він із потенційних гарантів і залишається.
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