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"Идите домой": в Афганистане врачам-мужчинам запретили лечить женщин

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
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"Идите домой": в Афганистане врачам-мужчинам запретили лечить женщин
Мужчинам-врачам предписано не осматривать пациенток без присутствия мужчины-опекуна или махрама. Источник: Сиддикуллах Ализай/AP.

В Афганистане женщины оказались перед выбором: оставаться без медицинской помощи или нарушать установленные талибами правила, чтобы получить лечение. Запрет на обслуживание пациенток врачами-мужчинами фактически лишает их доступа к медицинским услугам в регионах, где нет женщин-медиков.

Об этом говорится в совместном материале The Guardian и афганского издания Zan Times. Журналисты пообщались с пациентками и медицинскими работниками из разных провинций страны, которые рассказали о последствиях неофициального запрета.

Ограничение постепенно распространилось на разные регионы Афганистана, хотя официально о введении общенационального запрета не объявляли. Медики рассказывают, что получали соответствующие указания от представителей движения "Талибан". В некоторых случаях силовики проводили рейды в клиниках и угрожали врачам тюремным заключением, если обнаруживали там пациенток.

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Согласно новым требованиям, мужчины-медики не могут непосредственно осматривать женщин и оказывать им помощь даже в критических ситуациях. Исключения возможны при определенных условиях, в частности, если рядом находится махрам – мужчина-опекун пациентки, или если отдельные процедуры выполняет медсестра.

Один из хирургов, Самим, который 15 лет работает в государственной больнице на севере Афганистана, рассказал журналистам о ситуации в медицинских учреждениях.

"Нам не разрешают непосредственно осматривать пациенток, поскольку мы не являемся их махрамами. Не имеет значения, насколько простой является процедура или насколько критическим может быть состояние пациентки", – пояснил врач.

В материале The Guardian приводят историю 37-летней Фариды, которая столкнулась с последствиями запрета во время лечения зубов. Женщина обратилась в стоматологическую клинику в городе Герат, где ей назначили удаление нескольких зубов и установку имплантов.

Во время третьего визита, когда должны были установить импланты, врачи внезапно прекратили процедуру. Сначала пациентке сказали вернуться домой и ждать звонка из клиники. Позже ей объяснили, что получили распоряжение Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока, запрещающее мужчинам-стоматологам лечить женщин.

"Мы не можем лечить вас сейчас. Идите домой, и мы сами вам позвоним, потому что возникла проблема", – так, по словам Фариды, ей сообщили в клинике.

Прошло уже три месяца, однако лечение женщины так и не завершили.

Ограничения касаются не только работы врачей. В провинции Балх на севере страны чиновникам, по сообщениям, запретили обращаться к пациенткам по имени. Вместо этого в больницах, частных кабинетах и клиниках должны были использовать слово "Биби" – даже в медицинских рецептах.

''Идите домой'': в Афганистане врачам-мужчинам запретили лечить женщин

В Афганистане не хватает женщин-врачей. Источник: Вакил Кохсар/AFP.

Ситуацию осложняет то, что сами женщины также лишены возможности получать медицинское образование. С декабря 2024 года талибы запретили им учиться в медицинских институтах. Кроме того, по словам медиков, больницам запретили нанимать новых сотрудниц.

Женщины, которые продолжают работать врачами, тоже вынуждены соблюдать дополнительные требования: в частности, иметь при себе мужчину-опекуна. Из-за этого даже при наличии медицинского персонала пациентки могут часами ждать приема.

В то же время ситуация противоречит прежним заявлениям представителей "Талибана". В феврале 2026 года министр коммуникаций движения Хамдулла Номани заявлял, что врачей-мужчин будут считать махрамами при оказании помощи женщинам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что так называемая "полиция" талибов в западной провинции Герат в Афганистане 9 июня разогнала акцию протеста за права женщин. При подавлении стихийного митинга как минимум один человек погиб, несколько других получили ранения, а десятки людей, включая женщин и несовершеннолетних девушек, были арестованы.

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