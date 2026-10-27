Я не зря написал, что надо брать чай с ромоконьяком и бутерброды для созерцания итогов выборов. Ибо есть над чем поразмыслить.

Видео дня

1. Болгария, первый тур выборов президента. Планово плохо – с небольшим отрывом (3%) лидирует дама (34,76%), которая Украине – не подруга. А совсем наоборот. На втором месте нормальный дядька (31,94%). Нюанс в том, что на третьем месте (12,54%) пророссийский упырь.

Перед вторым туром (1 ноября) две интриги: 1) как лягут голоса, отданные за пророссийского упыря (часть его избирателей может не прийти), и 2) какой будет явка (в первом туре – крайне низкая, 22%).

Т.е., многое зависит от того, чем лидеры отмобилизуют свой электорат и как демотивируют избирателей противника. Приемы известны, зависит от реализации. Прогноз умеренно негативный, т.е. в пользу той, которая нам не подруга. Но пространство для вариантов есть.

2. Сербия.

После оглашения первых данных, согласно которым действующий вождь Александр Вучич, собиравшийся пересесть из кресла президента в кресло премьера, проигрывает, впечатлительные барышни разных полов и возрастов забросали своими чепчиками весь интернет.

Чуть ли не "наши победили"!

Когда сегодня эти "наши" стали давать комментарии, эйфория поутихла. Ибо вопрос не в том, хорошо ли это для Сербии. Может и хорошо. Вопрос в том, что это значит для Украины?

Вчера вечером я задал вопрос одному злому дядьке, который понимает в сербах: "А шо они будут делать? И как это для нас?". Получил исчерпывающий экспертный ответ: "А #$% его знает! Уверен, они сами не знают. Вообще не факт, что они проживут вместе хотя бы полгода. Если хватит мозгов, начнут петлять". Запомним этот твит.

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Дело в следующем.

В Сербии случилось классическое протестное голосование против обрыдлого Вучича. Повод известен – обрушение козырька на вокзале в городе Нови Сад в ноябре 2024 г. (погибло 16 человек) без внятного расследования и наказания виновных. Что стало символом коррупции и точкой сборки для всех недовольных режимом, которые 2 два года выходили на митинги и таки достигли цели. Драйвером были студенческие движения.

Абсолютное большинство мест в парламенте займут представители т.н. "Студенческого списка". Они сформируют правительство.

Главные истории дня

Эта победа не была данностью, помогла высокая явка, которая, среди прочего, вынудила Вучича отказаться от возможных силовых действий и оперативно признать поражение.

"Список" в качестве программы предъявил 11 пунктов из серии "сделаем хорошим людям хорошо, а плохим – плохо". Что в целом было адекватно задаче – сковырнуть общего врага.

А вот что дальше – загадка.

Впечатлительные барышни почему-то сходу начали заявлять, что теперь-то Сербия отшатнется от России и помчится в ЕС. С чего вдруг – неясно.

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Ибо представители "Списка" – это крайне неоднородная солянка, "ингредиенты" которой при других обстоятельствах увлеченно били бы друг другу морды. И присутствует серьезно отличная от ноля вероятность, что этим они и займутся очень скоро.

Помимо внутренних задач, "студентам" предстоит одолеть несколько внешних вызовов.

Во-первых, что-то порешать с ЕС. Далеко не все "списочники" в принципе хотят в ЕС. Они считают, что надо петлять, как Вучич, но без Вучича. Сегодня от новоизбранных депутатов уже были заявления, что санкции против России они вводить не будут, ссориться с Москвой не собираются, будут поддерживать баланс "в интересах Сербии". Но им понадобятся деньги ЕС.

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Во-вторых, им надо что-то порешать с Косово. А том числе – и ради денег ЕС. Общий подход "студентов": никакого Косово, Косово – часть Сербии. Для ряда участников "Списка" оптимальный и желаемый формат разрешения проблемы Косово – маленькая победоносная война. Но Брюсселю это вряд ли понравится. У Вучича были определенные договоренности. Часть "списочников" намерена их "актуализировать", т.е., пересмотреть. Чем закончится – можно только гадать.

В-третьих, а что с Боснией и Герцеговиной, где Республика Сербская? Своих они по любому не бросят. Но "модальность" вовлечения может быть очень разной. В том числе – деструктивной.

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Главное – а что у них глобально по России и российскому присутствию? И вот здесь есть совсем тревожное. Скажем мягко: есть ощущение и признаки, что россияне вкладывались в продвижение "списка". Ибо там есть идеологические симпатики и просто удобный материал для работы. В какой-то мере (для части "студентов") это могла быть игра "в темную".

Пикантность в том, что интерес России – не благополучие Сербии, а возможность использовать Сербию в качестве рычага. Крайняя форма использования такого рычага – это излюбленная российская забава "подожги Балканы". В данном контексте я отметил несколько комментариев от вменяемых сербов, суть которых сводится к следующему.

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Поколение "сербов-отцов", "косоваров-отцов", "хорватов-отцов" и тд. (45+) хорошо помнит события 1990-х. Те, кто постарше, вообще имеют опыт стрельбы друг в друга. Часть старших сербов серьезно отравлена ресентиментом. Но они видели реальную войну. Что отрезвляет. Поэтому они готовы эскалировать, им понятно ползучее противостояние. Но так, чтобы не сорваться в большой горячий конфликт.

А вот "сербы-дети", разогретая успешным протестом молодежь реальной войны не видела, но воспитана на ресентименте и героике. В том числе – Ратко Младича и подобных. Поэтому естественные тормоза у них еще не отросли. Они крайне уязвимы для зловредной индоктринации.

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Вучич пытался заигрывать с этой публикой, но основная масса как раз влилась в струю протестов. И теперь их могут подстрекать к различной эскалации – по теме Косово, по боснийской теме, по другим раздражителям.

Вучич точно не был другом Украины. Он петлял, периодически – и в нашу сторону. О многом мы узнаем после войны. Как выстроится курс "студентов" относительно Украины, учитывая органическое тяготение как минимум их части к России – это вопрос очень открытый.

Так что пока уместна некоторая сдержанность в ожиданиях. Наш плюс в том, что нам точно не надо поджигать Балканы. Наоборот. Мы заинтересованы, чтоб у Европы было поменьше проблем.

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3. Бразилия, второй тур выборов президента. Тут самое глобально интересное. Контекст такой.

В Центральной и Южной Америке наблюдается своего рода "правый поворот" – на выборах побеждают соответствующие кандидаты.

В Бразилии за пост главы государства боролись условно "левый" действующий президент Лула да Силва и более консервативный Флавиу Болсонару (сын правого экс-президента Жаира Болсонару).

4 октября проходил не только первый тур президентских выборов, но и выборы в нижнюю палату парламента, переизбрание части сената и выборы губернаторов штатов.

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Согласно общеконтинентальной тенденции, укрепились позиции правых сил. Партия Болсонару собрала крупнейшую фракцию в нижней палате – 23,6% мандатов (нарастив численность на четверть). Также у них 28 из 81 сенатора (35%). Т.е., позиции крепкие, но без большинства.

В первом туре Болсонару немного опередил Лулу – на 1,87% (2,2 млн голосов). Фишка в том, что в Бразилии с 1989 г. есть железная закономерность: кто побеждает в первом туре – выигрывает и во втором.

Однако закон не сработал! Лула выиграл с результатом 51,79%, у Болсонару – 48,21%.

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Явка между первым и вторым туров выросла с 78,9% до 80,8% (в Бразилии традиционно подобная явка). Пикантность в том, что Лула нарастил число голосов на 10,4 млн (53,9 млн до 64,3 млн), а Болсонару лишь на 3,7 млн (с 56,1 млн до 59,8 млн).

Болсонару поражение не признал и оспаривает, но это уже ничего не изменит.

В чем же причина, что Лула выиграл не только против континентального тренда, не только против многолетних закономерностей своей страны, но и против тенденций трехнедельной давности?

Технически это объясняют лучшей мобилизацией своих сторонников, эффективной цифровой кампанией Лулы на финальном отрезке и ошибками Болсонару, который рано расслабился и начал вести себя так, словно уже победил.

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Но ключ к победе в том, что Лула качнул колеблющихся. Которые проголосовали буквально "не надо нам реформ, не надо нам делать как лучше, оставьте как хорошо".

Осторожное пояснение этому факту находят в том, что часть бразильцев высказалась за сохранение условного нейтралитета и против более плотного сближения с США. С чего бы это?

Гипотеза в том, что между первым туром, когда правые обозначили преимущество, и вторым – как раз в дополнительной красе проявил себя Трамп.

В этот раз он прямо не поддерживал сына-Болсонару, хотя ряд СМИ писал о разоблачении американского влияния против Лулы. Перед первым туром Трамп заявил, что внимательно следит за выборами в Бразилии, что в самой Бразилии процитировали.

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Также достаточно плотно освещали тему дизельной сделки с Путиным, давая объективную оценку. В том числе – указывая войну в Персидском заливе, а не действия Украины, как причину роста цен на топливо и обильно цитируя критику в адрес Трампа со стороны конгрессменов и сенаторов. Т.е., Трамп был представлен как скользкий негативный персонаж.

Естественно, Трамп ранее отличился на почве угроз Бразилии тарифами. А Болсонару волей-неволей с ним ассоциировался. Это могло качнуть часть людей.

Так или иначе – президентские выборы в Бразилии стали явным неуспехом администрации США в контексте обновленной "доктрины Монро".

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Уже после выборов Трамп заявил, что эти выборы "выглядели как сфальсифицированные". Но развивать тему не стал, отметив, что у него хорошие отношения с Лулой.

Катастрофы не произошло – электорат в Бразилии расколот, позиции правых сильны. Поэтому есть основания для предположений, что Бразилия сохранит нейтральный курс, а в наиболее чувствительных моментах Вашингтон сможет донести свою позицию.

Но символически это выглядит так, словно Трамп споткнулся на своем заднем дворе, когда победа была практически в руках. А теперь он не может закрасить Бразилию в цвета лояльной страны.

Учитывая вероятное фиаско на выборах в Конгресс, Трампу срочно нужны какие-то победы...

Что коснется всех, в том числе – и нас.

Однако все эти перипетии меркнут по сравнению с выборами в Израиле. Чуть позже поделюсь своими обывательскими инсинуациями.

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