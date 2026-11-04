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Остап Ярыш
Остап Ярыш

Журналист

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Мир / Мнения
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3,4 т.
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В США произошли сейсмические политические перемены. Проиграли также надежные союзники Украины

В США произошли сейсмические политические перемены. Проиграли также надежные союзники Украины
Здание Конгресса США. Источник: Фейсбук Остапа Яриша

Сейсмические политические перемены в США. Демократы не просто получают контроль над обеими палатами Конгресса, они получают его с огромным отрывом. Голоса еще считают, но, по прогнозам, Демократическая партия может получить 54-55 мест в Сенате и более 250 мест в Палате представителей. Картина станет более полной ближе к полудню по украинскому времени.

Далее текст на языке оригинала.

Дональд Трамп уже заявив, що прийме результати виборів і буде працювати з демократами. "Я абсолютно готовий визнати ці результати", – сказав він The New York Times. "Ми працюватимемо з демократами, і ми, ймовірно, про щось домовимося". Але додав, що якби його імʼя було в бюлетенях, республіканці перемогли б по всій країні.

В реальності ж республіканські кандидати, яких висунув і підтримав Трамп, програли навіть у традиційно республіканських штатах. У деяких з цих штатів демократів не обирали до Сенату десятиліттями. Техас (вперше за 38 років), Канзас (за 94 роки), Південна Кароліна (за 28 років), Північна Кароліна, Айова, Огайо… І це стосується не лише сенаторів чи конгресменів, а й губернаторів у багатьох штатах.

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Для українців ці новини мають ще один вимір. Серед тих, хто програв, є міцні союзники України в Конгресі. Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік, Майк Лоулер, Роб Бреснаган і Майк Карі. Сенаторки Сюзен Коллінз і Дарлін Грем (сестра Ліндсі Грема). Це на додачу до тих проукраїнських законодавців, які в січні закінчують свою карʼєру у Конгресі. Детальніше про це писала Mariia Ulianovska, раджу прочитати її останню статтю.

Інша знайома українцям республіканка в Палаті представників – уродженка Чернігівщини Вікторія Спартц – також програла вибори.

Словом, станом на північ за Вашингтоном такі новини. Цієї ночі Америкою пройшлася велика блакитна хвиля.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Остапа Яриша
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