В Риме нашли повешенным российского священника: все подробности. Фото

В парке Ресистенца, расположенном в районе Сан-Саба в Риме, Италия, было найдено тело повешенного российского католического священника из Ростова-на-Дону. Тело 43-летнего Никиты Кушнарева было найдено висящим на дереве. Правоохранители считают, что произошло самоубийство.

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Однако в полиции также "не исключают другие возможности" смерти, сообщила итальянская газета Il Foglio. Московская епархия католической церкви без подробностей подтвердила факт смерти своего священника.

Странный пост в сети

Тело Кушнарева, висевшее прямо на дереве в парке, заметил прохожий.

"Одна из основных версий, которую рассматривают следователи, – самоубийство. В ее подтверждение говорят найденные возле дерева кирпичи, которые использовал священник. Однако несколько вопросов остаются без ответа. В том числе непонятны причины, которые могли подтолкнуть священника к самоубийству", – пишет Il Foglio.

Издание также упоминает последний пост Никиты Кушнарева на его странице в Facebook. Пост в итальянской газете назвали "странным, длинным и загадочным рассказом о трудностях своего духовного пути".

"Так или иначе, версия преднамеренного самоубийства является основной, но следователи пока не исключают других объяснений", – отмечают в Il Foglio.

Что известно о священнике

Никите Кушнареву было 43 года. Родившись и получив образование в Ростове-на-Дону, он принял сан в 2019 году во Владивостоке.

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В секте CJD – то есть "Ордене регулярных каноников Господа Иисуса", – подтвердили факт смерти Кушнарева, но ее причины не назвали. Указанный орден – это католическая мужская монашеская конгрегация, основанная для миссионерского и приходского служения, в частности в Восточной Европе и на Дальнем Востоке.

В CJD утверждают, что Никита "служил в епархии святого Иосифа в Иркутске", но до последнего времени "учился в Риме".

"Странный, длинный и загадочный (по определению Il Foglio) рассказ" россиянина в сети на самом деле является проповедью. Священник старался регулярно публиковать проповеди для своих прихожан именно в виде постов в Facebook.

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