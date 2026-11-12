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В Риме нашли повешенным российского священника: все подробности. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
99
В Риме нашли повешенным российского священника: все подробности. Фото
Российский священник Никита Кушнарев повесился. Источник: Il Foglio, Facebook Никиты, коллаж OBOZ.UA

В парке Ресистенца, расположенном в районе Сан-Саба в Риме, Италия, было найдено тело повешенного российского католического священника из Ростова-на-Дону. Тело 43-летнего Никиты Кушнарева было найдено висящим на дереве. Правоохранители считают, что произошло самоубийство.

Однако в полиции также "не исключают другие возможности" смерти, сообщила итальянская газета Il Foglio. Московская епархия католической церкви без подробностей подтвердила факт смерти своего священника.

Странный пост в сети

Тело Кушнарева, висевшее прямо на дереве в парке, заметил прохожий.

В Риме нашли повешенным российского священника: все подробности. Фото

Никита Кушнарев. Источник: Facebook

"Одна из основных версий, которую рассматривают следователи, – самоубийство. В ее подтверждение говорят найденные возле дерева кирпичи, которые использовал священник. Однако несколько вопросов остаются без ответа. В том числе непонятны причины, которые могли подтолкнуть священника к самоубийству", – пишет Il Foglio.

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Издание также упоминает последний пост Никиты Кушнарева на его странице в Facebook. Пост в итальянской газете назвали "странным, длинным и загадочным рассказом о трудностях своего духовного пути".

"Так или иначе, версия преднамеренного самоубийства является основной, но следователи пока не исключают других объяснений", – отмечают в Il Foglio.

Что известно о священнике

Никите Кушнареву было 43 года. Родившись и получив образование в Ростове-на-Дону, он принял сан в 2019 году во Владивостоке.

В Риме нашли повешенным российского священника: все подробности. Фото

Сообщение Католической церкви. Источник: скриншот

В секте CJD – то есть "Ордене регулярных каноников Господа Иисуса", – подтвердили факт смерти Кушнарева, но ее причины не назвали. Указанный орден – это католическая мужская монашеская конгрегация, основанная для миссионерского и приходского служения, в частности в Восточной Европе и на Дальнем Востоке.

В CJD утверждают, что Никита "служил в епархии святого Иосифа в Иркутске", но до последнего времени "учился в Риме".

"Странный, длинный и загадочный (по определению Il Foglio) рассказ" россиянина в сети на самом деле является проповедью. Священник старался регулярно публиковать проповеди для своих прихожан именно в виде постов в Facebook.

В Риме нашли повешенным российского священника: все подробности. Фото

Последняя проповедь Никиты и Facebook. Источник: скриншот

Как сообщал OBOZ.UA 11 ноября в Москве похоронили российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которая поддерживала полномасштабную войну.

Однако на церемонию похорон пришли далеко не все ее родственники. Так, приезжать в страну-агрессор отказалась Анастасия Воронина-Франсишку, старшая дочь путинистки с украинским гражданством. А также – и ее внучка Лаура с сыном, которые живут в Киеве.

На похоронах были только Мария и Ольга, две другие дочери актрисы. И на протяжении всей церемонии они заметно держались на расстоянии друг от друга.

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