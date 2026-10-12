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В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read6 мин
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В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид
В момент запуска, при нажатии кнопки, зазвучала украинская версия аудиогида. Источник: пресс-служба

7 октября 2026 года в Кафедральном соборе Майорки (La Seu) состоялась презентация украинской версии аудиогида"Пальма-де-Майорка", которая отныне доступна посетителям на постоянной основе. Инициатором запуска выступило Почетное консульство Украины на Балеарских островах.

В мероприятии приняли участие почетный консул Украины на Балеарских островах Владимир Носов, генеральный консул Украины в Барселоне Елена Тронина, представители Кафедрального собора и украинской общины на Майорке.

Запуск украинской версии аудиогида является одним из культурных проектов Почетного консульства, направленных на развитие украинско-испанских связей и создание новых возможностей для культурного диалога между Украиной и Балеарскими островами. Проект также делает историю и культурное наследие Майорки более доступными для украинцев, которые живут или находятся на острове.

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В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Украинский аудиогид появился в Кафедральном соборе Майорки. Источник: пресс-служба

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

В Кафедральном соборе Майорки появился аудиогид на украинском языке. Источник: пресс-служба

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

В Кафедральном соборе Майорки появился аудиогид на украинском языке. Источник: пресс-служба

Владимир Носов, почетный консул Украины на Балеарских островах: "Культурная дипломатия сегодня – это не только официальные встречи, но и присутствие Украины в мировом контексте. Запуская аудиогид на родном языке в крупнейшем соборе Майорки, мы делаем мировое наследие ближе каждому украинцу и через язык и культуру укрепляем связь между Украиной и миром".

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид. Источник: пресс-служба

Во время презентации гости ознакомились с украинской версией маршрута, бесплатно посетили экскурсию и прослушали аудиогид непосредственно в соборе.

Елена Тронина, генеральный консул Украины в Барселоне: "Для Украины язык – это не только культура и идентичность. В условиях войны она стала частью нашего сопротивления. Россия веками пыталась запретить и вытеснить украинский язык, а сегодня продолжает атаковать украинскую культуру. Язык стал одним из полей этой борьбы. Именно поэтому так важно, чтобы украинское слово звучало далеко за пределами Украины. И я искренне рада и благодарна команде за то, что сегодня оно звучит в La Seu – одном из главных культурных символов Майорки".

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Украинский аудиогид появился в Кафедральном соборе Майорки. Источник: пресс-служба

Пере Оливер Вивес, каноник Кафедрального собора Майорки: "Мы рады, что отныне посетители из Украины могут знакомиться с историей и искусством Кафедрального собора на своем языке. Это еще одна возможность сделать La Seu открытым для людей из разных стран и культур".

Украинская версия не изменяет маршрут посещения собора La Seu. Она позволяет самостоятельно прослушать информацию об истории, архитектуре и искусстве собора на украинском языке. Аудиогид охватывает ключевые помещения La Seu – от старой сакристии и колокольни до главного нефа, часовни, архива, хора и органа. Отдельный маршрут открывает террасы собора и панорамный вид на Пальму, залив и Сьерра-де-Трамунтана.

Кафедральный собор Майорки начали строить после завоевания острова королем Хайме I в XIII веке. Центральный неф собора достигает примерно 44 метров в высоту. Сегодня La Seu является одной из самых известных достопримечательностей Майорки и одним из главных туристических и культурных объектов Пальмы.

Украинский аудиогид будет доступен с 7 октября 2026 года на постоянной основе. Таким образом, им смогут воспользоваться как украинцы, проживающие на Балеарских островах, так и туристы из Украины.

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Украинский аудиогид появился в Кафедральном соборе Майорки. Источник: пресс-служба

Украинская община и туристическая аудитория

Новый украиноязычный аудиогид отвечает потребностям как многочисленной диаспоры, так и масштабного туристического потока. По данным статистики IBESTAT, на Балеарских островах проживает более 4 тысяч человек, родившихся в Украине, и львиная доля из них живет именно на Майорке. В то же время каждый год остров превращается в перекресток культур, принимая впечатляющие 13,5 миллионов туристов со всего мира. Запуск украинского аудиогида делает культурное пространство Майорки еще более гостеприимным и открытым для каждого украинца.

Справка

Почетное консульство Украины на Балеарских островах с офисом в Пальме-де-Майорке начало работу в 2024 году. Учреждение возглавляет почетный консул Украины Владимир Носов. Деятельность консульства охватывает развитие украинско-испанских связей в сферах бизнеса, торговли, технологий, культуры и обмена опытом, а также защиту прав и интересов украинских граждан на Балеарских островах, поддержку социальных и гуманитарных инициатив и содействие развитию украинского бизнеса в Испании.

7 октября 2026 года в Кафедральном соборе Майорки (La Seu) состоялась презентация украинской версии аудиогида"Пальма-де-Майорка", которая отныне доступна посетителям на постоянной основе. Инициатором запуска выступило Почетное консульство Украины на Балеарских островах.

В мероприятии приняли участие почетный консул Украины на Балеарских островах Владимир Носов, генеральный консул Украины в Барселоне Елена Тронина, представители Кафедрального собора и украинской общины на Майорке.

Запуск украинской версии аудиогида является одним из культурных проектов Почетного консульства, направленных на развитие украинско-испанских связей и создание новых возможностей для культурного диалога между Украиной и Балеарскими островами. Проект также делает историю и культурное наследие Майорки более доступными для украинцев, которые живут или находятся на острове.

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Украинский аудиогид появился в Кафедральном соборе Майорки. Источник: пресс-служба

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

В Кафедральном соборе Майорки появился аудиогид на украинском языке. Источник: пресс-служба

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

В Кафедральном соборе Майорки появился аудиогид на украинском языке. Источник: пресс-служба

Владимир Носов, почетный консул Украины на Балеарских островах: "Культурная дипломатия сегодня – это не только официальные встречи, но и присутствие Украины в мировом контексте. Запуская аудиогид на родном языке в крупнейшем соборе Майорки, мы делаем мировое наследие ближе каждому украинцу и через язык и культуру укрепляем связь между Украиной и миром".

Во время презентации гости ознакомились с украинской версией маршрута, бесплатно посетили экскурсию и прослушали аудиогид непосредственно в соборе.

Елена Тронина, генеральный консул Украины в Барселоне: "Для Украины язык – это не только культура и идентичность. В условиях войны она стала частью нашего сопротивления. Россия веками пыталась запретить и вытеснить украинский язык, а сегодня продолжает атаковать украинскую культуру. Язык стал одним из полей этой борьбы. Именно поэтому так важно, чтобы украинское слово звучало далеко за пределами Украины. И я искренне рада и благодарна команде за то, что сегодня оно звучит в La Seu – одном из главных культурных символов Майорки".

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Украинский аудиогид появился в Кафедральном соборе Майорки. Источник: пресс-служба

Пере Оливер Вивес, каноник Кафедрального собора Майорки: "Мы рады, что отныне посетители из Украины могут знакомиться с историей и искусством Кафедрального собора на своем языке. Это еще одна возможность сделать La Seu открытым для людей из разных стран и культур".

Украинская версия не изменяет маршрут посещения собора La Seu. Она позволяет самостоятельно прослушать информацию об истории, архитектуре и искусстве собора на украинском языке. Аудиогид охватывает ключевые помещения La Seu – от старой сакристии и колокольни до главного нефа, часовни, архива, хора и органа. Отдельный маршрут открывает террасы собора и панорамный вид на Пальму, залив и Сьерра-де-Трамунтана.

Кафедральный собор Майорки начали строить после завоевания острова королем Хайме I в XIII веке. Центральный неф собора достигает примерно 44 метров в высоту. Сегодня La Seu является одной из самых известных достопримечательностей Майорки и одним из главных туристических и культурных объектов Пальмы.

Украинский аудиогид будет доступен с 7 октября 2026 года на постоянной основе. Таким образом, им смогут воспользоваться как украинцы, проживающие на Балеарских островах, так и туристы из Украины.

В Кафедральном соборе Майорки появился украинский аудиогид

Украинский аудиогид появился в Кафедральном соборе Майорки. Источник: пресс-служба

Украинская община и туристическая аудитория

Новый украиноязычный аудиогид отвечает потребностям как многочисленной диаспоры, так и масштабного туристического потока. По данным статистики IBESTAT, на Балеарских островах проживает более 4 тысяч человек, родившихся в Украине, и львиная доля из них живет именно на Майорке. В то же время каждый год остров превращается в перекресток культур, принимая впечатляющие 13,5 миллионов туристов со всего мира. Запуск украинского аудиогида делает культурное пространство Майорки еще более гостеприимным и открытым для каждого украинца.

Справка

Почетное консульство Украины на Балеарских островах с офисом в Пальме-де-Майорке начало работу в 2024 году. Учреждение возглавляет почетный консул Украины Владимир Носов. Деятельность консульства охватывает развитие украинско-испанских связей в сферах бизнеса, торговли, технологий, культуры и обмена опытом, а также защиту прав и интересов украинских граждан на Балеарских островах, поддержку социальных и гуманитарных инициатив и содействие развитию украинского бизнеса в Испании.

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