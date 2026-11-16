В предыдущем материале мы подробно разобрали закулисье будущего саммита в Шэньчжэне, где под вывеской экономического форума разворачивается большая геополитическая партия с участием США, Китая и россии. Но пока кремлевские протоколисты наглаживали костюмы для поездки к товарищу Си и мечтали о разделе мира на троих, в эту сложную партию без приглашения вступил новый игрок. И здесь стоит отдельно поговорить о том, как именно Украина прямо сейчас влияет на повестку этого саммита и меняет расстановку сил за столом переговоров. Вместо мрачных нот протеста и кулуарных жалоб на то, что Киев не позвали на китайский праздник жизни, Силы обороны Украины за 72 часа до открытия форума АТЭС перешли на предельно доходчивый язык кинетических санкций. В ночь на 15 ноября более 530 беспилотников устроили масштабную ревизию российской тыловой инфраструктуры, и главным адресатом этого пламенного послания на самом деле была вовсе не москва, а Пекин.

Видео дня

Эпицентром ночного фейерверка стал Нижнекамск в Татарстане, расположенный более чем в 1000 км от украинской границы. Удар пришелся сразу по 2 стратегическим объектам, работающим в единой технологической связке, – нефтеперерабатывающему заводу "ТАИФ-НК" и гиганту "Нижнекамскнефтехим". На нефтеперерабатывающем заводе дроны филигранно вывели из строя главную установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7, без которой предприятие с глубиной переработки более 95% превращается в груду ненужного металлолома. Эта установка гнала прямогонный бензин и нефть буквально через забор – на "Нижнекамскнефтехим", крупнейший профильный нефтехимический комплекс в России и Восточной Европе, выпускающий до 2,7 млн тонн продукции в год.

Для несведущего зрителя это выглядит как очередная успешная атака по топливной базе российской армии, и военный смысл здесь действительно колоссальный. Нижнекамский кластер производит не только дизельное топливо и авиационный керосин, но и специальные марки синтетического каучука и полибутадиена. Это сырье идет не только на шины для военных грузовиков КАМАЗ и шасси боевых самолетов, но и служит ключевым полимерным связующим для твердого ракетного топлива, которым начиняют баллистические ракеты комплексов "Искандер-М". Вывести эту цепочку из строя накануне зимы – сама по себе отличная военная работа.

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Однако настоящая геополитическая соль этого удара скрывается в структуре акционеров и экспортных контрактах нижнекамского гиганта. Дело в том, что "Нижнекамскнефтехим" входит в состав холдинга "Сибур". А в капитале "Сибура" есть прямые и очень крупные китайские деньги: 8,5% акций принадлежат государственной нефтехимической корпорации Китая Sinopec, еще 8,5% владеет китайский государственный Фонд Шелкового пути. В сумме Пекин контролирует 17% этого бизнеса, а флагманские проекты расширения завода в Нижнекамске, такие как новый олефиновый комплекс ЭП-600, полностью завязаны на китайское оборудование и инженеров Sinopec.

Главные истории дня

После того как в 2022 и 2023 годах европейские шинные гиганты вроде Michelin, Continental и Pirelli закрыли для России свои премиальные рынки, весь поток нижнекамского синтетического каучука экстренно развернули на восток. Главным покупателем стал Китай, которому эти полимеры и каучуки критически необходимы для собственного гигантского автопрома и бурно растущего сектора электромобилей – включая корпорацию BYD, штаб-квартира которой как раз сверкает неоном в Шэньчжэне, где пройдет саммит. По итогам 1-го полугодия 2026 года продажи каучуков с завода уже просели на 21% до 233 000 тонн из-за постоянных сбоев, а ночной прилет украинских дронов 15 ноября ставит жирный крест на ритмичных поставках по китайским контрактам в 4-м квартале.

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Но и это еще не вся цепочка. Методичное выбивание до 40% мощностей российской нефтепереработки в европейской части РФ уже вызвало каскадный эффект в Азии, о котором не любят говорить по российскому телевидению. Конечно, на короткой дистанции Китай наживается на ситуации: не имея возможности перерабатывать нефть внутри страны из-за горящих заводов, Москва вынуждена гнать сырую нефть на восток с огромными скидками, доведя долю морских отгрузок сорта Urals в КНР до 31%. Но параллельно в самой России возник жесткий дефицит дизельного топлива, и Москва урезала его экспорт соседям. В результате этой осенью без российского дизеля буквально остановились карьерные самосвалы и горнодобывающая техника в Монголии, что мгновенно обрушило поставки монгольского коксующегося угля на металлургические заводы Китая до годовых минимумов.

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Теперь посмотрим, с каким лицом путин поедет 19 ноября на встречу с Си Цзиньпином. Китайский лидер собирает в Шэньчжэне 115 корпораций из списка Fortune Global 500, чтобы обсуждать надежность глобальных цепочек поставок. И ровно в этот момент его главный сырьевой вассал наглядно демонстрирует, что не способен прикрыть системами ПВО даже глубокий тыл в 1000 км от фронта и защитить завод, в котором заморожены миллиарды долларов китайских государственных фондов. В картине мира Пекина партнер, который не может гарантировать физическую безопасность совместных активов и срывает поставки сырья от каучука до угля, – это токсичный и слабый актив. Разговаривать с ним на равных никто не будет, ему просто продиктуют новые, еще более грабительские скидки на сырье и потребуют перенести переработку на китайскую территорию.

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Для отношений Украины с Китаем и США этот удар работает лучше 1000 дипломатических меморандумов. Киев не делает громких антикитайских заявлений и не учит Пекин торговать, но жестко фиксирует новую реальность на земле: любые инвестиции в экономику и военно-промышленный комплекс агрессора – зона высокого риска, и они методично будут сгорать вместе с установками первичной переработки нефти. При этом Вашингтону и европейским столицам, которые с тревогой следят за смотринами в Шэньчжэне, Украина наглядно показывает, что у нее на руках есть собственные козырные карты. Киев обладает инструментом стратегического влияния, способным напрямую менять баланс на энергетическом и нефтехимическом рынке Евразии, не дожидаясь, пока крупные державы согласуют очередную порцию бумажных санкций.

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