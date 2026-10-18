Удар по "Яндексу" привел к снижению активности российских ботов в отношении Израиля, – Нетаньяху

Атаки Сил обороны Украины на дата-центры российского "Яндекса" повлияли на онлайн-активность, направленную против Израиля. Премьер-министр страны заявил о снижении такой активности со стороны российских пользователей.

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По словам премьера Биньямина Нетаньяху, после удара по компании "Яндекс" 60% онлайн-активности из России, направленной против Израиля, исчезло.

"В России был нанесен удар по компании "Яндекс". 60% онлайн-активности, направленной против нас со стороны российских пользователей, исчезла", — подчеркнул Нетаньяху.

Он отметил, что этот случай демонстрирует возможности, которые даёт такое воздействие. По словам премьер-министра, Израиль должен работать и в этом направлении, несмотря на ограничения, налагаемые демократическим устройством государства.

Нетаньяху также заявил, что страна начинает работать в этой сфере.

Атаки на дата-центры

8 октября украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в России. Уже на следующий день, 9 октября, под удар попал второй дата-центр компании в Республике Коми.

Впоследствии Украина атаковала третий дата-центр "Яндекса". На фоне этих ударов в России возникли сбои в работе популярных сервисов.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября стало известно, что дата-центр во Владимирской области РФ прекратил работу после атаки беспилотников.