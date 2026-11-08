В Египте столкнулись пассажирские поезда: 7 человек погибли, более 100 пострадали. Видео

В воскресенье, 8 ноября, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате дорожно-транспортного происшествия несколько вагонов сошли с рельсов, погибли как минимум семь человек, а 112 получили ранения.

Видео дня

Поезд, следовавший из Гизы в Фаюм, столкнулся с задней частью поезда, следовавшего из Каира в Асуан. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Что произошло

Дорожно-транспортное происшествие на железной дороге Египта произошло примерно в 76 км к югу от Каира.

В железнодорожной администрации сообщили, что поезд, следовавший из Гизы в Фаюм, столкнулся с задней частью другого поезда, следовавшего из Каира в Асуан, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате аварии на железной дороге погибли по меньшей мере семь человек, также 112 человек получили ранения.

На месте происшествия аварийные бригады расчищают обломки, чтобы восстановить движение на линии Каир – Верхний Египет. Сколько времени займут работы, не сообщается.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести расследование инцидента и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.











В Египте столкнулись два пассажирских поезда. Источник: Скриншот видео

РЕКЛАМА

В генеральной прокуратуре Египта заявили, что продолжается расследование для установления технических причин аварии.

В издании напомнили, что Египет имеет одну из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, а аварии со смертельными случаями – распространенное явление, хотя правительство инвестирует миллиарды египетских фунтов в модернизацию сети.

Главные истории дня

В министерстве здравоохранения Египта в публикации в соцсети Х подчеркнули, что контролируют работу служб экстренной помощи и медицинского обслуживания после железнодорожной аварии. Всем медицинским учреждениям в провинциях Гиза и Бени-Суэйф приказали повысить уровень готовности и оказать всю необходимую медицинскую и неотложную помощь пострадавшим.

Министерство продолжает внимательно следить за состоянием здоровья пострадавших пациентов и оказывать им полноценную медицинскую помощь.



Публикация министерства здравоохранения Египта. Источник: Скриншот публикации

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что утром 28 октября в Испании столкнулись два поезда, которые следовали между Лос-Ебенесом и Урдой (Толедо). В результате аварии опрокинулись четыре вагона, погибли не менее 68 человек, а 107 пострадавших госпитализированы, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии.