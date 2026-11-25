В центре Варшавы – между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры Польши – вечером 25 сентября мужчина совершил акт самосожжения. С тяжелыми ожогами его госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Видео дня

Как передает Polsat News, инцидент произошел около 18:10 (время по Киеву). "Наши офицеры первыми отреагировали на эту ситуацию", – сообщил журналистам полковник Богуслав Перковский, представитель Службы государственной охраны РП.

Осторожно, кадры 18+!

Что произошло в Варшаве

Очевидцы потушили мужчину с помощью огнетушителей. Сотрудники Службы государственной охраны вызвали скорую помощь, пожарных и полицейских.

Подробностей о мотивах мужчины, который облил себя горючим веществом и поджег, пока нет. Известно, что его доставили в Военно-медицинский институт.

"Мы, конечно, выясняем детальные обстоятельства инцидента", – сообщила Zero.pl заместитель комиссара Моника Качиньская, представитель Главного управления полиции Варшавы.

РЕКЛАМА

Предварительно, самосожжение произошло не непосредственно перед Президентским дворцом, а на противоположной стороне улицы Краковское предместье перед зданием Минкульта.

Как писал OBOZ.UA, 7 чеврня в Стрыйском районе Львовской области 51-летний мужчина после ссоры с тещей поджег хозяйственную постройку во дворе ее дома, а затем и себя. С тяжелыми ожогами его отвезли в больницу, но спасти мужчину не удалось.

Главные истории дня