Во вторник, 24 ноября, в провинции Турции Эскишехир разбился военный вертолет, выполнявший учебный полет. В результате аварии погибли пятеро турецких военных.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции. Причина катастрофы пока неизвестна.

Что известно

Вертолет типа AS-532 турецких военно-воздушных сил разбился в центральной провинции Турции Эскишехир. Авария произошла во время учебного полета. В результате авиакатастрофы погибли пятеро турецких военнослужащих.

Обломки вертолета обнаружили возле села Йорюкакчайыр, примерно в 15 километрах к западу от города Эскишехир.

Видео места, где разбился военный вертолет, опубликовали в соцсети Х. Спасательные службы работают на месте аварии военного вертолета.

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Фото с места происшествия, где разбился вертолет. Источник: IHA

"Пятеро наших героических товарищей, служивших на борту вертолета ВВС, потерпевшего крушение во время учебного полета в Эскишехире, погибли. Пусть Аллах помилует наших мучеников. Выражаем соболезнования и желаем терпения и сил их скорбящим семьям, Вооруженным силам Турции и нашему благородному народу", – говорится в заявлении Минобороны Турции.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 1 ноября, в штате Флорида (США) разбился частный пассажирский самолет Learjet 60, на борту которого находились девять человек. Все они погибли. Воздушное судно упало рядом с жилыми домами в округе Палм-Бич.