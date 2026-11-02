В США разбился пассажирский самолет: все пассажиры погибли. Видео

В воскресенье, 1 ноября, в штате Флорида (США) разбился частный пассажирский самолет Learjet 60, на борту которого находились девять человек. Все они погибли. Воздушное судно упало рядом с жилыми домами в округе Палм-Бич.

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О гибели людей CBS News сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что самолет потерпел крушение незадолго до 13:00 по местному времени.

Обстоятельства катастрофы

Самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в штате Техас и направлялся на Багамские острова. По информации FAA, катастрофа произошла неподалеку от района Крестхейвен.

Министр транспорта Шон Даффи подтвердил гибель всех находившихся на борту. В своем сообщении он написал: "Пожалуйста, присоединитесь ко мне в молитве за семьи и близких тех, кого мы потеряли".

Представитель международного аэропорта Остин-Бергстром Джим Рейнольдс в комментарии Associated Press уточнил, что речь идет о частном самолете. Он отметил, что пока не может предоставить информацию о том, кто именно находился на борту.

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"Это, безусловно, трагедия", – сказал Рейнольдс.

Последствия аварии

Очевидцы запечатлели момент падения самолета на видео. На кадрах, снятых людьми внутри автомобилей, видно, как воздушное судно стремительно падает с неба.

Пока официальной информации о причинах катастрофы нет. Также не сообщалось, пострадал ли кто-нибудь из людей на земле в результате падения самолета.

После аварии управление шерифа округа Палм-Бич сообщило о перекрытии обоих направлений движения на трассе Military Trail. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

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