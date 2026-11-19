Пока все прогрессивное человечество наблюдает за приключениями баскака Пу в гостях у императора Си, очертим исходное положение перед возможным упоминанием войны на двустороннем перемигивании Пу с Трампом и дискуссии в формате "2,5 лидера".

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1. Глобальные большевистские СМИ поведали сегодня, что добрые западные разведки убеждены: Путин собрался воевать как минимум до конца зимы с расчетом, что Украина упадет. Если не упадет – до завершения цикла избирательных кампаний в Европе. А там видно будет.

Ну, прямо скажем, не так, чтоб откровение. Однако.

При этом констатируется (почти выражается сожаление), что Россия терпит большой урон из-за войны при весьма спорных достижениях.

Подводят к закономерному вопросу – а почему же Путин не прекратит эту невыгодную для России войну и не вернется к нормализации? Ведь ему со всех сторон говорят: "Дурень, бросай ружье, всплывай!".

Правильный ответ – потому что он диктатор, маньяк-убийца и обуреваемый мессианством маразматик – звучит неполиткорректно. Приличные люди не могут себе позволить озвучивать такую причину.

Поэтому они озвучивают другую, политкорректную: это Украина виновата, что Россия не заканчивает войну!

Если б не упрямство Украины, все б уже давно закончилось!

Вчера об этом прямо во время "Рамштайна" сказал товарищ Элбридж Колби, заместитель министра войны Пита Хегсета и главный путинофил Пентагона.

Товарищ Колби признал, что российская армия несет большие потери и в последние месяцы больше теряет, чем приобретает.

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Но тут же обозначил: удары Украины вглубь российской территории якобы мобилизуют дорогих россиян на поддержку войны и якобы подстрекают Путина к эскалации. Вот дизельный инцест Трампа с Пу не подстрекает, а действия Украины – подстрекают! Понимать надо!

Отсюда тот же вывод, к которому подводят добрые разведки через самые честные медиа: вот если б Украина не делала того, что она делает, то и Россия бы угомонилась. Ведь так же всегда и было. Тишь, благодать, пока Украина не напала на Россию! Ну, или не вынудила на себя напасть, что вы цепляетесь к словам!

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Т.е., риторика товарища Колби полностью отвечает актуальной линии Трампа на тему кто там чего хочет, а кто не хочет.

2. В качестве яркого обрамления этой мысли параллельно заголосила коллективная российская сволочь, просочившаяся в разные страны (я потом отдельно опишу эту категорию, ибо по-прежнему убежден, что среди россиян есть очень разные люди, в т.ч. – очень достойные, поэтому нельзя всех обобщать).

Эти существа резко всполошились после эффектного демонтажа моста через Керченский пролив. Смысл их существования в основном сводится к продвижению двух тезисов: 1) Украина зря сопротивляется, все равно бестолку; 2) Украина неправильно сопротивляется, а поэтому – зря.

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В ситуации с мостом нам предложены десятки интерпретаций, почему вообще не следовало по нему бить, почему ударили неправильно и зря. Это традиционная песня. Не бейте по Wildberries, бейте по НПЗ! Удары по НПЗ ничего не дают, бейте по ОПК! Вы плохо бьете по ОПК, бейте по солдатам в окопах! Зачем, ну, зачем вы снова взялись за НПЗ?! А теперь еще мост!

Напоминаю.

Еще летом Украина провела максимально наглядную демонстрацию, после которой даже наиболее альтернативно одаренные могли прийти к выводу: если Украина в рамках одной атаки разбивает объекты на обоих берегах Керченского пролива и по обе стороны от моста на воде (в Азовском и Черном море), то мост она не трогает осознанно, потому что не хочет.

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Командующий СБС Роберт Бровди отдельно подчеркнул это в интервью: у нас все готово, мы просто не делаем.

После этого Россия начала атаковать мосты в Запорожье, Днепре, Киеве, не говоря уже о многострадальных мостах в Одесской области.

Ну, а теперь дорогие россияне пытаются на голубом глазу подменить хронологию и причину со следствием. Подводя к той же мысли: Украина должна завернуться в простыню и ползти на кладбище. А все остальное – зря и неправильно!

Т.е., два персонажа исходят из посылки, что для окончания войны надо изменить поведение Украины. А императора Си в принципе все устраивает. Ему нравится, как все горит, как все бегают и суетятся.

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Изменить подход могут лишь какие-то весомые бонусы. Вслух о них ничего не говорится.

Если какие-то решения и будут, мы их сможем идентифицировать только по последствиям. Отповедь Си Цзиньпина товарищу Штайнмайеру была весьма красноречива: занимайтесь сами, ибо Китай все устраивает.

И вот тут стоит уточнить, а что же не устраивает Россию?

3. Для этого надо взять в качестве точки отсчета весну 2026 г.

Цена на нефть полетела вверх с началом войны в Персидском заливе, при этом Украина начала кампанию по упорядочиванию российской нефтяной отрасли.

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Поначалу царил скепсис. Несмотря на эффектные задымления, тот же Михаил Ходорковский в мае оценивал повреждения нефтепереработки в 10% от мощности в месяц, т.е., порядка 1% в год. Летом его оценка изменилась. Он начал констатировать рост повреждений и ущерба.

В настоящий момент несколько иные акценты начал расставлять и эксперт берлинского офиса Центра Карнеги Сергей Вакуленко, которого недоброжелатели называют "рупором Газпрома" за консервативный подход к оценке повреждений и уверенность в общей стойкости российского нефтегазового сектора. По состоянию на сейчас он оценивает работающие мощности нефтепереработки (без конденсата) в половину от полного объема в традиционный для России ноябрь.

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Большевистское издание Reuters приводит другие, но сопоставимые цифры, констатируя снижение объемов на 45%.

Т.е., за полгода Украина научилась уполовинивать российскую нефтепереработку. Вследствие чего Кремлю пришлось вводить ограничения на экспорт и жестко администрировать внутренний рынок.

Вакуленко указывает на главное новшество: в ноябре Украина за 2,5 недели добилась эффекта, над которым весной-летом работала 2,5 месяца…

Российские цифры – это отдельные жанр дезинформации, поэтому их надо дополнять контекстом.

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4. Той же весной глава Центробанка России товарищ Эльвира Набиуллина и ее подчиненные, плюс отраслевые эксперты оценивали визиты добрых дронов и ракет как негативный, но временный (!) фактор при формировании денежно-кредитной политики и установлении ключевой ставки, от которой пляшет цена денег.

Летом этот фактор начал рассматриваться как устойчивый, регулярный. А осенью было признано, что БПЛА и ракеты – это долговременный МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ фактор. Который на корню подкашивает инвестиции и сужает коридор для снижения ставки, несмотря на мольбы бизнеса.

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Плюс Набиуллина, комментируя инфляцию (даже официально она почти в 2 раза выше искомых индикаторов), прямым текстом заявила: каждый бюджетный рубль, направленный в ОПК – это проинфляционный фактор.

Центробанк РФ открыто говорит: следующий год будет заведомо плохой, хуже этого. Поэтому надо как-то эти "факторы" прекращать.

Это лучшая отповедь тем, кто сомневался, например, в целесообразности демонтажа каналов поддержки российской армии через платформенную экономику (маркетплейсы). По итогу – минус триллион только на коротком отрезке. Сопоставимо: минус полутора-двухмесячные доходы федерального бюджета от дорогой нефти.

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О стенаниях товарища Грефа говорится много. Клиенты "Сбербанка" беднеют, закрываются, кредиты не отдают и не берут, ибо не инвестируют. Печаль-беда.

Но в когорту спасителей капитализма в России внезапно ворвался и главный коммунист – Геннадий Зюганов (да, он еще жив). Выступая в Думе, Зюганов подчеркнул: на обслуживание войны тратится каждый второй бюджетный рубль в России. Он это обрамил своей повесткой, но акценты расставил верно: война не просто исключает какое-то развитие, она уже опасно подгрызает социальные программы. А раз нет инвестиций и развития, то проблемы не побороть.

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Нагляднее всего, что российские вожди сами зафиксировали: помощь товарища Трампа через высокую цену на нефть бюджет не спасла, дефицит все равно растет. А если цена снизится, то вообще кранты.

С общим посылом – надо что-то решать.

Всякие промышленники и предприниматели уточняют: вы, конечно, можете воевать, если хотите. Но тогда добейтесь отмены санкций. Иначе мы финансово не вырулим, а технологически окончательно станем еще одной китайской провинцией.

Итого: нет вообще (!) ни одного позитивного прогноза ни от кого. В один голос – 2027 год будет очень плохим, что-то решайте.

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5. И здесь возникает еще один нюанс, на который сами же россияне обратили внимание.

Товарищ Марин Ле Пен, конечно, подруга Путину и все такое. Но сейчас она публично заявляет: военная помощь Украине продолжится, а вот финансовая будет свернута … через 6 месяцев (!) после прихода к власти по причине оскудения французской казны. Если ей верить, получается, что до ноября 2027 года ничего в поддержке Украины не изменится. Это значит: ЕЩЕ полновесный ГОД.

Мы надеемся, говорят дорогие россияне, что Ле Пен врет, как все врут на выборах. И что она отрубит помощь Украине через полчаса после инаугурации. А че … если нет?

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Учитывая, что нордики в тонусе, Мерц с Писториусом непокобелимы, британцы что-то подбрасывают, Канада и Япония помогают, а тут еще и Франция может отпасть не к лету, а к следующей зиме, то зачем весь этот цирк? А если еще и Трампа ушатают на какие-то послабления для Украины и прессинг в сторону России, быть беде…

Если ставка на обвал Украины к марту не сыграет, откроется новый уровень – еще на полгодика. А ведь Украина не будет зимой просто так сидеть – она будет вредить. Страдать, но отбиваться…

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Поэтому рассказы о настрое воевать до зимы, лета и осени 2035 года – они наверняка правдивы. Но все процессы подталкивают к решению: надо так или иначе форсировать.

Чем, собственно, Пу с Трампом занимались в октябре. Они форсировали. Просто ни у того, ни у другого не вышло.

Удары по мостам в Киеве начались 1 октября – через неделю после выборов в РФ и встречи Трампа с Зеленским в США на "неделе лидеров" ООН. Где публичный акцент был – реанимация переговорного трека.

Россияне его "реанимировали" с помощью новых злодеяний и рекордных потерь на фронте. А Трамп – через истерику по поводу НПЗ, дизельную сделку, манипуляции с разведданными и связью. И еще кое-чем.

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И у них не вышло. А теперь еще и мост отвалился…

До рождественской паузы (и встречи Ж20) осталось всего-ничего – 4 недели. Потом США очнутся с новым конгрессом. А после 10 января должны вернуться к двустороннему диалогу с Китаем.

В общем, императору Си вообще незачем суетиться, если Трамп с Пу не привезли какие-то удивительные подарки. У Трампа есть кое-какие аргументы по Ирану. А Путин может только отдать "почку", где-то в Арктике. Или что-то из самого ценного в "Росатоме". Китай особо ничем не удивишь.

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Учитывая, что на трехстороннюю встречу протоколом отведен час – она вообще ни о чем. Чисто технически. Для приветствий и лозунгов.

Поэтому у Путина остается рабочий вариант – форсировать. Т.е., еще раскручивать эскалацию. Но это риски. Тупиковый – затягивать.

Украина предлагает третий. Он звучит примерно так.

6. Мы не будем сильно громко кричать, что ты – гнусный лузер. Наоборот.

Все будет корректно. Ты же видишь – армия идеально управляема. Договоренности по Олешкам и по обменам четко выполняются.

Объявляй победу.

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Объявляй "с позиции силы" 10-15 гуманитарных акций, мы "подчинимся" и потушим фронт. А раз столько гуманитарного (ты же гуманист!), то и обмен ударами прекратим. Продашь зерно. Пройдем зиму. А к весне на свежую голову о чем-то договоримся.

А если нет – то не обижайся. Нам-то терять нечего – это ты на нас напал. Бить будем люто. "Мы еще не начинали", как процитировал классика министр обороны Украины Евгений Хмара на "Рамштайне".

Путину проще и понятнее воевать, затягивая решение. Как он обычно делает. Но пока есть 4 недели, чтобы накопить аргументов и мотивации, дабы подтолкнуть его к победоносной паузе.

Объективно: с данным фигурантом шансы исчезающе малы. И вот тут бы очень пригодились какие-то эффектные шаги ЕС или отдельных стран. Кое-какие заготовки просматриваются. Осталось дождаться, как будет реализовано.

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