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В Польше произошла стрельба на Главном рынке Кракова, есть погибшие и раненые: все подробности

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
2,2 т.
В Польше произошла стрельба на Главном рынке Кракова, есть погибшие и раненые: все подробности
В Польше произошла стрельба на Главном рынке Кракова, есть погибшие и раненые: все подробности

В субботу 7 ноября днем на Главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. В результате инцидента пятеро человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

Полиция задержала стрелка, сообщают, что он жив. Об этом сообщило издание TVN24.

Что произошло

Стрельба произошла около 15:00 возле Рыночной площади Кракова. Неизвестный мужчина въехал на рыночную площадь на автомобиле и начал стрелять по прохожим. Сообщают о пяти погибших и более 10 раненых, среди которых полицейские. Сейчас полиция арестовала злоумышленника, его доставляют в больницу.

Издание отметило, что возле костела Святой Марии работали полиция, пожарные и службы скорой медицинской помощи. Кроме того, на место происшествия приземлился вертолет скорой помощи.

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"На Главной Рыночной площади Кракова продолжается полицейская операция. Около 15:00 мужчина, въехавший на рыночную площадь на автомобиле, начал стрелять по случайным людям. Злоумышленника арестовали. Люди получили ранения, в том числе полицейские", – сообщила малопольская полиция.

В пожарной службе Малопольского воеводства уточнили, что злоумышленник двигался на автомобиле со стороны улицы Славковской.

"В результате инцидента на Главной Рыночной площади погибли пятеро человек, более десятка получили ранения", – сообщила малопольская полиция.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский направляется на место происшествия, отметила пресс-секретарь министерства.

Службы обратились к жителям города и туристам с просьбой не приходить на Рыночную площадь, а всех, кто оказался в этом районе, попросили переместиться в безопасное место.

В Кракове произошла стрельба.Источник: Telegram Ивано-Франковск 24/7
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