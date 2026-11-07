В Польше произошла стрельба на Главном рынке Кракова, есть погибшие и раненые: все подробности

В субботу 7 ноября днем на Главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. В результате инцидента пятеро человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

Видео дня

Полиция задержала стрелка, сообщают, что он жив. Об этом сообщило издание TVN24.

Что произошло

Стрельба произошла около 15:00 возле Рыночной площади Кракова. Неизвестный мужчина въехал на рыночную площадь на автомобиле и начал стрелять по прохожим. Сообщают о пяти погибших и более 10 раненых, среди которых полицейские. Сейчас полиция арестовала злоумышленника, его доставляют в больницу.

Издание отметило, что возле костела Святой Марии работали полиция, пожарные и службы скорой медицинской помощи. Кроме того, на место происшествия приземлился вертолет скорой помощи.

"На Главной Рыночной площади Кракова продолжается полицейская операция. Около 15:00 мужчина, въехавший на рыночную площадь на автомобиле, начал стрелять по случайным людям. Злоумышленника арестовали. Люди получили ранения, в том числе полицейские", – сообщила малопольская полиция.

В пожарной службе Малопольского воеводства уточнили, что злоумышленник двигался на автомобиле со стороны улицы Славковской.

РЕКЛАМА

"В результате инцидента на Главной Рыночной площади погибли пятеро человек, более десятка получили ранения", – сообщила малопольская полиция.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский направляется на место происшествия, отметила пресс-секретарь министерства.

Службы обратились к жителям города и туристам с просьбой не приходить на Рыночную площадь, а всех, кто оказался в этом районе, попросили переместиться в безопасное место.

Главные истории дня

В Кракове произошла стрельба. Источник: Telegram Ивано-Франковск 24/7