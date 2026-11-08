В Польше установили личности всех жертв теракта в Кракове: возникла путаница с гражданством одной женщины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноМорская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуВладимир ЗеленскийПоследствия российских обстрелов: Зеленский поручил сделать бесплатным проезд в наземном транспорте КиеваПоказания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать. Иллюстративное фото.Показания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать: что изменится для украинцевПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьНекоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грнКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WPКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WP
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Польше установили личности всех жертв теракта в Кракове: возникла путаница с гражданством одной женщины

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
39
В Польше установили личности всех жертв теракта в Кракове: возникла путаница с гражданством одной женщины
Служебный автомобиль польской полиции. Иллюстративное фото. Источник: fotoinformator pl/Pexels

В Польше установили личности всех шести человек, погибших в результате субботнего нападения со стрельбой в центре Кракова. Шестой жертвой оказалась 51-летняя гражданка Австрии, из-за чего ранее в сети возникла путаница относительно числа погибших.

Об этом во время пресс-конференции заявил малопольский воевода Кшиштоф Кленчар, сообщает Укринформ. Он опроверг сообщения о якобы еще одной погибшей в результате нападения и объяснил, что они появились из-за недоразумения относительно гражданства одной из погибших.

Что известно о погибших и пострадавших

По словам Кленчара, среди шести погибших – три гражданки Польши в возрасте 61, 47 и 53 лет, а также 50-летний поляк. Еще одной жертвой стал 32-летний гражданин Великобритании, а шестой – 51-летняя гражданка Австрии.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
11,7 т.
Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"
11,7 т.
Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"
Мария ДрофичМария Дрофич
2,4 т.
Украина может помешать желанию Ирана получить от России ЗРС С-400 – СМИ
2,4 т.
Украина может помешать желанию Ирана получить от России ЗРС С-400 – СМИ
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
1,5 т.
Важно активизировать взаимодействие: Эрдоган и Трамп обсудили урегулирование войны в Украине
1,5 т.
Важно активизировать взаимодействие: Эрдоган и Трамп обсудили урегулирование войны в Украине

При этом 16 пострадавших остаются в шести больницах Кракова. Состояние 14 из них оценивают как стабильное, один из полицейских находится в тяжелом состоянии, а нападавший – в критическом.

Воевода также сообщил о состоянии двух правоохранителей, получивших ранения при задержании злоумышленника. Обоих вывели из медикаментозной комы, однако они продолжают находиться под наблюдением врачей.

Сейчас посетителей к полицейским не допускают, а следственные действия с их участием временно не проводят.

Что известно о стрельбе в Кракове

Напомним, 7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Нападавший открыл огонь на Главном рынке города.

На место оперативно прибыли правоохранители, которые вступили в перестрелку со злоумышленником и задержали его. Обстоятельства нападения и личности пострадавших устанавливали польские правоохранители.

Как писал OBOZ.UA, во время задержания нападавшего в Кракове ранения получили двое полицейских – Якуб Кулик и Артур Моранский. Благодаря действиям правоохранителей удалось спасти много жизней.

Похожие темы
ПольшаКраковтерактстрельбасмертьполиция
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!