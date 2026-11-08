В Польше установили личности всех жертв теракта в Кракове: возникла путаница с гражданством одной женщины

В Польше установили личности всех шести человек, погибших в результате субботнего нападения со стрельбой в центре Кракова. Шестой жертвой оказалась 51-летняя гражданка Австрии, из-за чего ранее в сети возникла путаница относительно числа погибших.

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Об этом во время пресс-конференции заявил малопольский воевода Кшиштоф Кленчар, сообщает Укринформ. Он опроверг сообщения о якобы еще одной погибшей в результате нападения и объяснил, что они появились из-за недоразумения относительно гражданства одной из погибших.

Что известно о погибших и пострадавших

По словам Кленчара, среди шести погибших – три гражданки Польши в возрасте 61, 47 и 53 лет, а также 50-летний поляк. Еще одной жертвой стал 32-летний гражданин Великобритании, а шестой – 51-летняя гражданка Австрии.

При этом 16 пострадавших остаются в шести больницах Кракова. Состояние 14 из них оценивают как стабильное, один из полицейских находится в тяжелом состоянии, а нападавший – в критическом.

Воевода также сообщил о состоянии двух правоохранителей, получивших ранения при задержании злоумышленника. Обоих вывели из медикаментозной комы, однако они продолжают находиться под наблюдением врачей.

Сейчас посетителей к полицейским не допускают, а следственные действия с их участием временно не проводят.

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Что известно о стрельбе в Кракове

Напомним, 7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Нападавший открыл огонь на Главном рынке города.

На место оперативно прибыли правоохранители, которые вступили в перестрелку со злоумышленником и задержали его. Обстоятельства нападения и личности пострадавших устанавливали польские правоохранители.

Как писал OBOZ.UA, во время задержания нападавшего в Кракове ранения получили двое полицейских – Якуб Кулик и Артур Моранский. Благодаря действиям правоохранителей удалось спасти много жизней.

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