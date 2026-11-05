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В Мюнхене украинку подозревают в убийстве 13-летнего сына: она пыталась совершить самоубийство

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
2,3 т.
В Мюнхене украинку подозревают в убийстве 13-летнего сына: она пыталась совершить самоубийство
Иллюстративное фото. Полицейский автомобиль. Источник: pexels.com

В немецком Мюнхене украинку подозревают в убийстве 13-летнего сына. Тело мальчика нашли в гостиничном номере, а рядом лежала его тяжело раненная мать.

Женщину задержали, суд по этому делу должен состояться 5 ноября. Об этом сообщило генеральное консульство в ответ на запрос Hromadske.

Что известно

Инцидент произошел в отеле Eden Hotel Wolff, пишет TAG24 со ссылкой на следствие. Этот отель расположен неподалеку от центрального вокзала на улице Арнульфштрассе.

В номере около 9:40 утра правоохранители обнаружили тело ребенка, а рядом лежала тяжело раненная женщина – его мать. По версии следствия, женщина могла убить сына, после чего пыталась совершить самоубийство.

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"В ответ на обращение консулов Генерального консульства Украины в Мюнхене к местной полиции получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одном из отелей Мюнхена. Предварительно она подозревается в убийстве ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил убийство. Злоумышленник во время конфликта застрелил прохожего в парке Святошинского района.

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