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В Монако арестовали украинца по делу о гибели родственника князя Альбера II: какое обвинение ему предъявили

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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В Монако арестовали украинца по делу о гибели родственника князя Альбера II: какое обвинение ему предъявили
Антуан де Масси погиб при странных обстоятельствах. Источник: The Sun

В Княжестве Монако в парке за виллой Собер нашли мертвым 29-летнего члена княжеской семьи Антуана де Масси. После этого правоохранители задержали 42-летнего гражданина Украины, попавшего на камеры видеонаблюдения рядом с местом трагедии.

Антуан де Масси умер в воскресенье, 25 октября, и уже на следующий день украинца поместили под стражу. В среду, 28-го числа, генеральный прокурор Стефан Тибо подтвердил, что фигуранту предъявлено обвинение, сообщает Nice-Matin.

Речь идет о непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.

"Сегодня утром (28 октября. – Ред.) началось судебное расследование, порученное следственному судье, для продолжения расследования фактов, квалифицированных как непредумышленное убийство и неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности", – сказал генпрокурор страны.

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Известно, что украинца доставили в суд, но он отказывался отвечать на любые вопросы.

"Подозреваемый, 42-летний гражданин Украины, который проживает в Монако 30 лет, отрицал обвинения во время пребывания под стражей полиции... Судья обвинил его в ненадании помощи и непредумышленном убийстве – за действия, которые могли произойти в разное время, – и взял под стражу", – проинформировал Стефан Тибо.

Он добавил, что с помощью допросов свидетелей, а также экспертиз на месте происшествия следователи продолжают устанавливать "точную последовательность событий, приведших к падению Антуана де Масси".

Что известно о гибели члена княжеской семьи Монако

Антуан де Масси был внуком принцессы Антуанетты, старшей сестры принца Ренье III, отца действующего князя Монако Альбера II.

"Их Светлости князь Альбер II и княгиня Шарлен с глубокой скорбью узнали о смерти 29-летнего Антуана... Их Светлости разделяют скорбь его семьи и близких и выражают искренние соболезнования в это тяжелое время", – говорится в заявлении княжеского дворца.

По сообщениям СМИ, один из родственников забеспокоился, когда Антуан не пришел на воскресный семейный обед, и сообщил об этом Департаменту общественной безопасности Монако. 29-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни через несколько часов поисков в зеленой зоне у морского берега в районе Ларвотто.

В Монако арестовали украинца по делу о гибели родственника князя Альбера II: какое обвинение ему предъявили

Умер Антуан де Масси. Источник: Instagram @antoinedemassy

В Монако арестовали украинца по делу о гибели родственника князя Альбера II: какое обвинение ему предъявили

Антуану де Масси было 29 лет. Источник: Instagram @antoinedemassy

Как ранее писал OBOZ.UA, в восточной части Эгейского моря греческая береговая охрана изъяла 361 килограмм марихуаны, которую, по данным властей, перевозили в страну контрабандой. На борту судна под хорватским флагом находились двое граждан Украины. Они задержаны.

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